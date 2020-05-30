2020-05-30T09:02:59+03:00
Происшествия

Автобус перевернулся в кювет после удара фуры в Красноярском крае: есть пострадавшие

Большегруз снес стоявшую маршрутку [фото]
Ася ЖУКОВА
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Фура опрокинула в кювет маршрутный автобус с пассажирами. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.Фура опрокинула в кювет маршрутный автобус с пассажирами. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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В Енисейском районе Красноярского края фура опрокинула в кювет маршрутный автобус с пассажирами. При аварии пострадали три человека, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось на тридцатом километре дороги Енисейск – Пировское. Маршрутный автобус «ПАЗ» по технической причине притормозил у обочины. И в этот момент в него влетел «МАН» с полуприцепом (но без груза). Огромная фура буквально сбила автобус. Он улетел в кювет, перевернулся. В итоге три человека получили травмы: сам водитель грузовика, а также две девушки, пассажирки маршрутки. Всех тут же увезли в Енисейскую районную больницу.

Пострадал и водитель большегруза. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пострадал и водитель большегруза. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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