Автобус перевернулся в кювет после удара фуры в Красноярском крае: есть пострадавшие

В Енисейском районе Красноярского края фура опрокинула в кювет маршрутный автобус с пассажирами. При аварии пострадали три человека, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось на тридцатом километре дороги Енисейск – Пировское. Маршрутный автобус «ПАЗ» по технической причине притормозил у обочины. И в этот момент в него влетел «МАН» с полуприцепом (но без груза). Огромная фура буквально сбила автобус. Он улетел в кювет, перевернулся. В итоге три человека получили травмы: сам водитель грузовика, а также две девушки, пассажирки маршрутки. Всех тут же увезли в Енисейскую районную больницу.

Пострадал и водитель большегруза. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.