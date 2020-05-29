«Клиника года-2020»: Травмпункт

«Шел, поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся – гипс!». Крылатое выражение из знаменитой комедии. По телевизору все выглядит очень смешно. Но в реальной жизни в подобной ситуации веселого мало. Без обращения в травмпункт не обойтись! В этих медицинских учреждениях пострадавшим частенько приходится просиживать в очередях, поскольку всегда наплыв посетителей. Переломы, ушибы, травмы, вывихи, порезы… список можно продолжать и продолжать. Берегите себя! Ну а если доводилось обращаться в подобные медицинские учреждения, то самое время поблагодарить за оказанную помощь. Проголосуйте в номинации «Травмпункт».

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.