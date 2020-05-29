2020-05-29T13:34:55+03:00
Общество

Разделяй – и в переработку! Левобережный региональный оператор начал устанавливать в Красноярске контейнеры для сбора стекла

Первые ёмкости для «стеклянного мусора» появились в Советском районе города
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Четвёртая часть от общего объёма мусора, который ежедневно вывозят из городов на полигоны, составляют стекло и пластик. При этом, по данным учёных, изделия из пластика разлагаются в земле от 450 до 1000 лет, стекло – до миллиона, то есть фактически никогда.

Однако есть другой, рациональный и экологичный способ избавиться от таких отходов – переработка. Но для того, чтобы мусор превратился во вторичное сырьё, его нужно собирать раздельно. К слову, стекло - это единственный вид сырья, который можно перерабатывать если не бесконечно, то очень много раз.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Красноярская рециклинговая компания» начала внедрять систему раздельного сбора мусора в своей технологической зоне с установки специальных контейнеров-сеток для пластика.

– На сегодняшний день мы установили в Красноярске уже около 500 таких контейнеров, – рассказал директор “КРК” Илья Ильин. – И с удовлетворением отмечаем, что горожане отнеслись к нововведению ответственно, с пониманием и даже энтузиазмом. Ёмкости регулярно наполняются пластиком, а в наш колл-центр поступает всё больше звонков с просьбами установить такие контейнеры во дворах многоквартирных домов.

Вторым шагом стала разработка и внедрение мобильного приложения CleanPath («Клинпас»), где содержится информация обо всех точках раздельного сбора мусора. Также с помощью этого приложения можно «в один клик» сообщить оператору о том, что контейнер наполнился – и содержимое вывезут в течение суток.

– Недавно мы начали устанавливать специальные контейнеры под стекло, – добавил Илья Ильин. – Горожане получают эту услугу бесплатно. Нужно просто обратиться в свою управляющую компанию, они свяжутся с нами, сделают заявку и в короткий срок контейнер появится на согласованном с жителями дома месте. Координаты каждой точки сразу заносятся в мобильное приложение. На первом этапе мы планируем установить около ста таких ёмкостей, первые 17 уже появились в Советском районе Красноярска. Для их обслуживания выделена отдельная машина и разработан специальный маршрут.

29 мая контейнер для сбора стекла установили у дома № 83 корпус 2 по улице 9 Мая. Инициатором его появления стала председатель совета дома Дарья Сафонова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Я собираю мусор раздельно, и когда у соседнего дома появилась сетка для сбора пластика, оценила, насколько это удобно. Обратила внимание, что всё больше соседей стали выбрасывать пластик именно в этот контейнер. И подумала: а почему бы нам не установить ёмкость под стекло? Это оказалось довольно просто и, главное, бесплатно. Позвонила в «Красноярскую рециклинговую компанию» несколько дней назад, а сегодня нам уже привезли и установили контейнер. Думаю, в перспективе, когда люди привыкнут к тому, что мусор можно и нужно разделять, мы установим контейнеры и под другие виды отходов.

Сбором и сортировкой стеклянных вторичных отходов занимается партнер левобережного регионального оператора «Первая перерабатывающая компания» при поддержке инвестора – Инвестиционной группы «РВМ Капитал». Как пояснил Илья Ильин, после сбора сырьё проходит предварительную сортировку, затем его перерабатывают в крошку и отправляют на Новосибирский завод «Экран» (ОАО). Там из бывших отходов делают новую стеклотару.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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