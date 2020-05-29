2020-05-29T09:27:06+03:00
Происшествия

«Ругала за то, что курит»: дело красноярского слесаря, убившего свою учительницу физкультуры, передали в суд

76-летняя женщина считала, что ее ученик ведет неправильный образ жизни [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дело красноярского слесаря, убившего свою учительницу физкультуры, передали в суд. Стоп-кадр видеоДело красноярского слесаря, убившего свою учительницу физкультуры, передали в суд. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

- Положил вот сюда. Тогда здесь посвободнее было. Не помню, в этот вечер или на следующий день, я уже не знал, что делать, спустил ее в яму под гаражом, положил ее по правую сторону... Вот сюда положил мешок в это пространство...

В Красноярске слесарь убил учительницу физкультуры. Видео Следком России.

39-летний мужчина в наручниках уже ничего не скрывает. На следственном эксперименте рассказывает, куда и как прятал тело пожилой женщины, погибшей от его рук. На матерого бандита и отпетого уголовника он не походит. Да и уголовное дело на него возбудили по более «мягкой статье», чем убийство: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наверняка рассчитывает на снисхождение в суде. Материалы дела уже передали на рассмотрение.

Что известно об этой истории, которая вызвала резонанс в Красноярске? В конце февраля прошлого года пропала 76-летняя женщина. Она жила отдельно от своей семьи, поэтому родные обнаружили ее исчезновение спустя несколько дней. Подали заявление в полицию, обратились к волонтерам «Поиска пропавших детей – Красноярск». Пожилую женщину знали многие, рассказывали, что она – замечательный человек, бывшая учительница физкультуры, ветеран-преподаватель, столько поколений выучила.

Больше года женщину считали без вести пропавшей и только в марте 2020 года нашли ее останки и сразу же – подозреваемого в ее убийстве. Им оказался ранее несудимый 39-летний мужчина, один из учеников. Он занимался ремонтом квартир и в тот роковой день в феврале прошлого года как раз приехал к пенсионерке, чтобы обсудить детали предстоящего ремонта.

- Они встретились около подъезда, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. – В ходе разговора между ними произошла ссора по малозначительному поводу: бывшая учительница стала отчитывать мужчину за неправильный образ жизни, за то, что курит и не занимается спортом.

Обвиняемый толкнул женщину, она упала и ударилась головой о лестницу, ведущую в подвал. Увы, помочь ей было нельзя – она скончалась на месте. А обвиняемый испугался ответственности. Сначала спрятал тело в подвале, а ночью, чтобы никто не видел, перевез в свой гараж, спустил в погреб и забросал мусором. И больше года надеялся, что никто ничего не узнал. Одного не учел – все тайное рано или поздно становится явным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Не стоит провоцировать друзей»: в Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки
Когда Красноярск подключат к газопроводу
В Красноярске на улице Судостроительная начался ремонт дорог
В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа
За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска
Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина
В Красноярске с начала мая ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Красноярске меняется расписание движения дачных автобусных маршрутов
На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей
Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском Роспотребнадзоре
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки