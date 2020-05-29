2020-05-29T08:27:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Обязательный масочный режим в Красноярске: как работают магазины с 28 мая 2020 года

Рассказываем, какие изменения произошли в работе торговых сетей с 28 мая в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Покупателей без масок в магазины с 28 мая 2020 года не впускаютПокупателей без масок в магазины с 28 мая 2020 года не впускаютФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске и крае введен обязательный масочный режим в магазинах и супермаркетах. Соответствующий указ подписал губернатор края Александр Усс.

Мы связались с представителями крупных торговых сетей Красноярска, чтобы узнать, как изменилась их работа с 28 мая 2020 года.

- На входе вас встретит сотрудник, - рассказал Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон». - Настоятельно просить достать и надеть свою маску, если она у вас есть. Либо предложит бесплатную, они производят их здесь же, в магазинах, из подручных средств. Третий вариант: если маски у вас нет и бесплатные закончились, может порекомендовать приобрести маску. Но это, скажем так, крайний вариант. Если покупатель откажется, на увещевания сотрудника не отреагирует, мы не можем физически препятствовать входу в магазин. Однако в такой ситуации оставляем за собой право вызова полиции.

Анна Романова, PR-менеджер компании «Командор»:

- Большинство покупателей с пониманием относится к новым мерам и приходит в магазины уже в своих масках. Остальным мы предлагаем купить без очереди на кассе или воспользоваться нашими бесплатными масками, которые выдают на входе. Людям, которых не устроят эти варианты, к сожалению, мы будем вынуждены отказать в обслуживании.

Убедительно просим покупателей соблюдать масочный режим, ведь все мы ожидаем начала выхода из режима самоизоляции, а это произойдет быстрее, если каждый человек будет заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

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Согласно новой редакции, предприятия розничной торговли, которым разрешено работать в условиях пандемии коронавируса, обязаны не допускать на территорию и не обслуживать покупателей, пришедших без защитных масок или респираторов. Повторимся, указ вступает в силу с 28 мая. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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