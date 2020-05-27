Ужесточение масочного режима в Красноярске 2020: с 28 мая в магазины перестанут пускать без масок

С 28 мая 2020 года в Красноярске и крае распоряжением главы региона Александра Усса ужесточен масочный режим. Покупателей без масок пускать в магазины и обслуживать не будут, сообщили в пресс-службе правительства края.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». Согласно новой редакции, предприятия розничной торговли, которым разрешено работать в условиях пандемии коронавируса, обязаны не допускать на территорию и не обслуживать покупателей, пришедших без защитных масок или респираторов. Повторимся, указ вступает в силу с 28 мая.

Напомним, режим обязательного ношения масок/респираторов был объявлен в крае 13 мая. Кроме того, жителям предписывается не только использовать средства индивидуальной защиты дыхания в общественных местах (магазинах, автобусах, в такси, на остановках), но и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Без масок или респираторов пускать не будут.Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

Основание для ужесточения масочного режима - рекомендации Роспотребнадзора России. Как заявляют специалисты ведомства, соблюдение режима – одно из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий для поэтапного снятия в регионах ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.