Новая программа государственной ипотеки: плюсы, минусы, нюансы

Представители банков, эксперты озвучили подробности новой государственной программы, обозначили сроки, ставки, условия. Обсудили предложения банков в рамках госпрограммы и требования к заемщикам в новых условиях.

Условия ипотеки со ставкой от 6,5%

Кто и какие объекты может купить в ипотеку по госпрограмме?

Анастасия Кружкова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка:

- 23 апреля Правительством РФ было подписано постановление № 566, которое утверждает правила предоставления льготной ипотеки гражданам Российской Федерации. Именно: для приобретения квартир в новостройках. Условия данного продукта таковы: процентная ставка с учетом страхования жизни и здоровья не должна превышать 6,5%. Приобрести возможно строящийся объект как по договору долевого участия, так и по договору уступки прав требования. Передача недвижимости должна производиться от юридического лица – застройщика или инвестора. Возможно приобретение уже готового объекта по договору купли-продажи также от юридического лица. Важный момент: условия программы не распространяются на апартаменты, малоэтажные жилые дома, объекты вторичного рынка. То есть программа направлена на поддержание строительной отрасли. Сбербанк активно включился в реализацию государственной программы, также предлагает свои минимальные ставки. К примеру, оформить ипотеку на новостройку можно по ставке от 6,1% годовых. Кроме того, в рамках программы комплексного предложения квартиры от застройщиков-партнеров Сбербанка можно приобрести с дополнительным дисконтом от базовой процентной ставки – до 4 п.п. на период строительства до даты ввода объекта в эксплуатацию либо до 2 п.п. на весь срок кредита. Таким образом, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 2,1% годовых. Комплексное предложение от застройщиков-партнеров распространяется и на семьи с детьми, которые подпадают под программу господдержки. С дополнительным дисконтом от партнеров ставка может стартовать от 0,7%. Комплексное предложение действует для объектов, строительство которых финансируется банком с применением эскроу-счетов. Оформить ипотечный кредит на приобретение готового жилья - от 7,8%. Ставки указаны с учетом проведения сделки с сервисом электронной регистрации и оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Данный дополнительный дисконт будет действовать только до 30.06.2020. Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Владимир Бубенко, управляющий директор банка ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия:

- Максимальная сумма кредита в Красноярском крае составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 30 лет. ВТБ первым из российских банков начал прием заявок и выдачу ипотеки по новой льготной госпрограмме под 6,5%. За месяц работы по госпрограмме ВТБ в целом по России провел уже свыше 4,5 тысячи ипотечных сделок на 13,5 млрд рублей.

Программа пользуется большим спросом у жителей Красноярского края и Республики Хакасия, ведь по ней можно получить кредит в размере трех миллионов рублей. Стоимость объекта при этом не ограничена. Новые квартиры за месяц с момента первой сделки по льготной ставке в ВТБ приобрели уже 83 семьи из Красноярска, Норильска и Абакана. Средняя сумма займа составляет 2,2 млн рублей. В работе находится еще 395 заявок – то есть спрос на программу высокий. В целом в планах банка в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» выдать 250 млрд рублей кредитов, что составит треть от общего лимита по программе. Учитывая востребованность, ВТБ предлагает продлить действие программы не до 1 ноября, а до конца текущего года.

Вячеслав Мошкаров, руководитель центра ипотечного кредитования банка АТБ:

- Основным плюсом программы госсубсидирования ипотечного кредита в АТБ банке является процентная ставка. Для клиентов определенной категории, таких, как зарплатные клиенты банка, сотрудников государственных бюджетных учреждений, процентная ставка составит 5,99%. Также на данный момент на утверждении находится список ключевых партнеров банка, в него будут входить строительные организации города, на приобретение объектов которых будет также распространяться дисконт по процентной ставке в размере 0,51% от базовой ставки в 6,5%, утвержденной правительством.

Марина Потапова, заместитель управляющего Красноярского отделения банка «Открытие»:

- Отличительная особенность государственной программы в банке «Открытие» - снижение ставки до 6,25%, которая будет действовать в течение всего срока кредитования. Но мы, совместно с нашими ключевыми партнерами, прорабатываем возможность сделать льготную ипотеку более доступной: на период строительства домов в рамках эскроу-счетов установить ставку 4,25%.

Еще один наш нюанс - максимальный срок кредита - до 30 лет. В остальном условия схожи с предложениями других банков - первоначальный взнос – от 20%; если ипотеку берет индивидуальный предприниматель, то первоначальный взнос 30%. По этой программе есть только одно требование к заемщикам и созаемщикам: наличие российского гражданства.

Оформить, не нарушая режим самоизоляции

- Как происходит оформление ипотеки под 6,5 процента, в частности, в режиме самоизоляции?

Владимир Бубенко:

- Подать заявку на ипотеку можно онлайн на официальном сайте банка. При наличии первоначального взноса от 30% от стоимости квартиры достаточно двух документов - паспорта и СНИЛС. Это особенно важно, когда мы живем в режиме самоизоляции и стремимся минимизировать посещение общественных мест для сбора пакета документов. Это дает возможность получить ипотеку индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, ускоряет процесс выхода на сделку и позволяет не подвергать здоровье дополнительному риску в условиях пандемии.

В 2019 году были смягчены требования к заемщикам. Так, минимальный стаж на последнем месте работы по нашим требованиям должен составлять от 1 месяца, общий трудовой стаж - всего 6 месяцев. При расчете максимальной суммы по ипотеке может учитываться не только основное место работы, но и по совместительству. Наши клиенты могут выбрать, каким из способов им удобнее подтвердить свой доход. Это может быть справка 2-НДЛФ, справка по форме банка или декларация о доходах.

Марина Потапова:

- Застройщики, еще задолго до ситуации с коронавирусом, начали предлагать удаленные сервисы по выбору квартир: например, видеоэкскурсии. Если же покупатель хочет, что называется, «потрогать» будущую квартиру, то сделать это можно в шоу-руме. Такой есть у красноярских застройщиков. В условиях пандемии они соблюдают все меры предосторожности, проводят показ по предварительной записи.

Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. И банк принимает электронные трудовые книжки. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Вместо справки 2-НДФЛ сейчас можно предоставить выписку по счету. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки.

Вячеслав Мошкаров:

- У нас стандартный набор документов. Единственное отличительное условие - чтобы приобрести такую недвижимость, она должна быть аккредитована в банке. Но если клиент выбрал объект от неаккредитованного застройщика, в нашем банке введено такое понятие, как «условная аккредитация», когда банк согласовывает объект для клиента в рамках одной сделки, что позволяет клиенту не ждать, пока пройдет полный процесс согласования застройщика, и выйти на сделку в моменте, а потом уже банк проводит стандартный процесс аккредитации.

- Что вы можете предложить покупателям, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться госпрограммой?

Вячеслав Мошкаров:

- Клиенты нашего банка, не попадающие под условия госпрограммы, могут оформить ипотечный кредит по стандартной программе банка «Новостройка» с процентной ставкой от 7,8% годовых. Такая ставка является одной из самых низких на рынке в рамках стандартных банковских программ.

Марина Потапова:

- Банк «Открытие» со своими ключевыми партнерами разработал индивидуальные условия на приобретение квартир в рамках эскроу-счетов. Клиентам банка «Открытие» на период строительства жилищный кредит будет дешевле на 2 процентных пункта. Минимальная ставка – от 5,9% действует на период строительства. Также красноярцы могут воспользоваться так называемой семейной ипотекой, которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

По своим базовым программам банк «Открытие» с 25 мая также снизил ставки на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, а также улучшил условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам. Наиболее привлекательные ставки «Открытие» предлагает по программе «Новостройка». Теперь кредит на покупку строящегося жилья можно взять по ставке от 8,1% при условии оформления заявки онлайн.

Но есть нюансы…

- По вашему мнению, есть ли минусы у программы государственной ипотеки под 6,5 процента?

Вячеслав Мошкаров:

- Конечно, у этой программы есть определенные особенности. Приобрести жилье возможно только в строящихся объектах. Данные ограничения положительно сказываются на поддержке строительной отрасли, но не нужно забывать и про клиентов, которые приобретают недвижимость на рынке готового жилья, а таких сейчас довольно много. Если брать статистику по нашему банку, то более 70% всех сделок, которые у нас прошли с начала 2020 года, - это сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке жилья, при том что процентные ставки на ипотеку в новостройках, до запуска программы с господдержкой, были примерно равными процентным ставкам на приобретение готового жилья.

Ограничение максимальной суммы кредита в рамках программы до 3 млн. рублей. Это значительно сужает возможность выбора объекта недвижимости на строительном рынке Красноярска при текущих средних ценах за 1кв. м. Например, жилье класса комфорт для средних слоев населения по-прежнему остается недоступным, так как цены на 2-комнатные квартиры средней квадратуры от 56 кв.м начинаются от 4,5 млн и выше, а на 3-комнатные и того выше и могут достигать 7-8 млн. рублей, и первоначальный взнос от 1.5 до 4 млн рублей для клиента собрать довольно затруднительно.

ВАЖНО

Первоначальный взнос - материнским капиталом

- Отделение ПФР по Красноярскому краю подписало Соглашения с отделением ПАО Сбербанк, филиалом ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ» по осуществлению информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, - рассказывает Елена Владимировна Емельянова, начальник социальных выплат ОПФР по Красноярскому краю. - Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье теперь достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом. В дальнейшем подобные соглашения будут заключены и с другими банками, действующими на территории края.

КОНКРЕТНО

- Размер первоначального взноса - не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого объекта

- Срок - не более 30 лет

- Максимальная сумма кредита - не более 3 миллионов (в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - не более 8 миллионов рублей)

- Максимальная стоимость объекта недвижимости - не регламентирована

- Срок действия программы - до 1 ноября 2020 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» Генеральная лицензия № 2209 ЦБ РФ от 24.11.2014.

ПАО Сбербанк .Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №1000, от 08.07.2015.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Генеральная лицензия №1810 ЦБ РФ ,от 04.08.15.