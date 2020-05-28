2020-05-28T16:16:18+03:00
Общество

Бизнес не всегда риск

Особенно если вас готов поддержать надежный партнер
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Работы по созданию открытого общественного пространства парка отдыха «Озеро Долгое» ведутся Агентством развития Норильска и городской Администрацией при поддержке компании «Норникель». Фото http://arnorilsk.ru/Работы по созданию открытого общественного пространства парка отдыха «Озеро Долгое» ведутся Агентством развития Норильска и городской Администрацией при поддержке компании «Норникель». Фото http://arnorilsk.ru/
Изменить размер текста:

Во время пандемии второй по актуальности после статистики заболевших стала тема состояния отечественного бизнеса. Госструктуры активно функционируют, а вот малый и средний бизнес оказался заложником режима самоизоляции. И несмотря на внимание со стороны федеральных и местных властей, сложностей много. Финансовые проблемы заставили многих пересмотреть взгляды на то, стоит ли вообще заниматься предпринимательством.

В экономических словарях термин предпринимательство вообще трактуется как деятельность, на свой страх и риск, поэтому каждый начинающий бизнесмен должен давать себе отчет, что затевает серьезную игру. Однако бизнес в России не всегда должен рассчитывать на поддержку властей в период кризиса. Многое зависит от самих предпринимателей. Так, удачный бизнес-план или поддержка благотворительных проектов становится залогом альтернативной поддержки самого бизнеса.

Среди прочих структур, на которые могут рассчитывать предприниматели – Агентства развития бизнеса. Для Красноярского края это вообще особая тема, ведь бизнесом приходится заниматься в самых разных условиях – на жарком юге Минусинского района, в высококонкурентном Красноярске или даже в Заполярье. Труд северных предпринимателей особенно ценен, ведь погода жителей Норильска не балует, а связь с крупными городами края из-за отдаленности территории может быть хорошо отлажена только в навигационный сезон. Поддержка бизнеса в таких районах – дело весьма благодарное.

Поэтому в канун профессионального праздника (Дня предпринимательства) за поддержку бизнеса в Арктической зоне Красноярского края был награжден коллектив Агентства развития Норильска и его директор Максим Миронов. Почетную грамоту от имени президента РСПП Александра Шохина вручил исполнительный директор регионального отделения РСПП в Красноярском крае - Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Михаил Киселев.

Бизнесмены заботятся о благоустройстве родного города и совместно с Агентством составляют мастер-планы по реконструкции отдельных районов Норильска, а также благоустройству новых общественных территорий.Организация учреждена администрацией Норильска, "Норникелем" и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Основные направления деятельности - развитие бизнес и городской среды, туризм, социокультурные и образовательные проекты. Среди них – гастрономический фестиваль «Север», во время которого повара из Санкт-Петербурга и Москвы делились своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Семейный Фестиваль подледной рыбалки, состоявшийся в минувшем году в столице Таймыра и собравший более трех тысяч гостей. Кроме того, агентство активно способствует развитию внутреннего туризма, ведь многие даже не догадываются, насколько живописные места расположены на самом севере нашего края.

Татьяна Бунина, руководитель отдела по связям с общественностью АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»:

- У нас достаточно много совместных проектов с Агентством развития Норильска. Общими усилиями мы создали туристско-рекреационный кластер «Арктический». Туда вошли десятки предпринимателей северных территорий края. Исходя из названия понятно, что в данный проект вовлечены бизнесмены, заинтересованные в развитии северного туризма. Мы оказываем государственные меры поддержки предпринимателей, а Агентство развития Норильска со своей стороны оказывает организационные и иные меры поддержки. В нашей работе много точек соприкосновения, ведь норильчане как никто другой понимают, в чем нуждаются северные предприниматели и это помогает нам работать эффективнее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С конца марта этого года на базе Агентства работает горячая линия для предпринимателей. Более 30% обратившихся говорили о необходимости получения бесплатной квалифицированной бухгалтерской и юридической помощи. Агентство взяло расходы на себя в надежде на то, что такая мера позволит предпринимателям снять часть вопросов. Миссия Агентства развития Норильска - создание условий для опережающего развития сервисной экономики города в целях повышения качества жизни жителей Норильска и продвижение локальных продуктов и услуг на внешние рынки.

А это - гастрономический фестиваль «Север», во время которого повара из Санкт-Петербурга и Москвы делились своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Фото http://arnorilsk.ru/

А это - гастрономический фестиваль «Север», во время которого повара из Санкт-Петербурга и Москвы делились своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Фото http://arnorilsk.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпиталь
В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд
Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши
Пожар в Красноярске: на улице Весны горит квартира на 9 этаже
В Красноярске возле здания краевого правительства снова стали гибнуть голубые ели
В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную