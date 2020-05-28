Бизнес не всегда риск

Во время пандемии второй по актуальности после статистики заболевших стала тема состояния отечественного бизнеса. Госструктуры активно функционируют, а вот малый и средний бизнес оказался заложником режима самоизоляции. И несмотря на внимание со стороны федеральных и местных властей, сложностей много. Финансовые проблемы заставили многих пересмотреть взгляды на то, стоит ли вообще заниматься предпринимательством.

В экономических словарях термин предпринимательство вообще трактуется как деятельность, на свой страх и риск, поэтому каждый начинающий бизнесмен должен давать себе отчет, что затевает серьезную игру. Однако бизнес в России не всегда должен рассчитывать на поддержку властей в период кризиса. Многое зависит от самих предпринимателей. Так, удачный бизнес-план или поддержка благотворительных проектов становится залогом альтернативной поддержки самого бизнеса.

Среди прочих структур, на которые могут рассчитывать предприниматели – Агентства развития бизнеса. Для Красноярского края это вообще особая тема, ведь бизнесом приходится заниматься в самых разных условиях – на жарком юге Минусинского района, в высококонкурентном Красноярске или даже в Заполярье. Труд северных предпринимателей особенно ценен, ведь погода жителей Норильска не балует, а связь с крупными городами края из-за отдаленности территории может быть хорошо отлажена только в навигационный сезон. Поддержка бизнеса в таких районах – дело весьма благодарное.

Поэтому в канун профессионального праздника (Дня предпринимательства) за поддержку бизнеса в Арктической зоне Красноярского края был награжден коллектив Агентства развития Норильска и его директор Максим Миронов. Почетную грамоту от имени президента РСПП Александра Шохина вручил исполнительный директор регионального отделения РСПП в Красноярском крае - Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Михаил Киселев.

Бизнесмены заботятся о благоустройстве родного города и совместно с Агентством составляют мастер-планы по реконструкции отдельных районов Норильска, а также благоустройству новых общественных территорий.Организация учреждена администрацией Норильска, "Норникелем" и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Основные направления деятельности - развитие бизнес и городской среды, туризм, социокультурные и образовательные проекты. Среди них – гастрономический фестиваль «Север», во время которого повара из Санкт-Петербурга и Москвы делились своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Семейный Фестиваль подледной рыбалки, состоявшийся в минувшем году в столице Таймыра и собравший более трех тысяч гостей. Кроме того, агентство активно способствует развитию внутреннего туризма, ведь многие даже не догадываются, насколько живописные места расположены на самом севере нашего края.

Татьяна Бунина, руководитель отдела по связям с общественностью АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»:

- У нас достаточно много совместных проектов с Агентством развития Норильска. Общими усилиями мы создали туристско-рекреационный кластер «Арктический». Туда вошли десятки предпринимателей северных территорий края. Исходя из названия понятно, что в данный проект вовлечены бизнесмены, заинтересованные в развитии северного туризма. Мы оказываем государственные меры поддержки предпринимателей, а Агентство развития Норильска со своей стороны оказывает организационные и иные меры поддержки. В нашей работе много точек соприкосновения, ведь норильчане как никто другой понимают, в чем нуждаются северные предприниматели и это помогает нам работать эффективнее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С конца марта этого года на базе Агентства работает горячая линия для предпринимателей. Более 30% обратившихся говорили о необходимости получения бесплатной квалифицированной бухгалтерской и юридической помощи. Агентство взяло расходы на себя в надежде на то, что такая мера позволит предпринимателям снять часть вопросов. Миссия Агентства развития Норильска - создание условий для опережающего развития сервисной экономики города в целях повышения качества жизни жителей Норильска и продвижение локальных продуктов и услуг на внешние рынки.