Проснулась совесть. Осужденный за двойное убийство уверовал и признался в удушении 18-летней давности

В Красноярске двойной убийца уверовал и сознался еще в одной расправе, которую совершил 18 лет назад. Его и так осудили на 22 года, а теперь к этому сроку добавится новый, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Сейчас 42-летний мужчина отбывает наказание в одной из колоний Свердловской области. В 2014-м году краевой суд признал его виновным в кровавом убийстве женщины и ее маленькой внучки. Мотив зверского преступления был банальным – разбой. Но зачем ради наживы лишать жизни двух ни в чем не повинных людей, объяснить так и не смог.

О том, что сотворил, убийца задумался только в колонии. Там он проникся религией, да так глубоко уверовал, что жить по-прежнему не смог – замучила совесть. И тогда пошел на неожиданный шаг. Решил сознаться в преступлении, которое совершил в 2002-м году. Оказалось, на его совести еще одно убийство, третье. Об этом рассказал следователям.

По словам мужчины, тогда ему было 24 года, нужда, безденежье. В один из дней июля 2002 года голосовал на трассе М-53 «Байкал» в районе поворота на Кускун Манского района. Остановилась «Нива», за рулем была 56-летняя женщина. Согласилась подбросить его до Саянского района. По дороге поделилась с попутчиком: продала партию картошки, хорошо заработала.

Тогда-то он и решился. Вынул нож, приказал повернуть с трассы в лес. А затем вытолкнул из машины, взял веревку, повел в тайгу. Там забрал все деньги и задушил. Убедившись, что жертва мертва, снял с нее единственную золотую сережку. Вторую не нашел, она потерялась, когда женщина пыталась бороться. Убийца не забыл прихватить автомагнитолу из машины и только потом скрылся.

Автомобиль нашли через несколько дней – после того, как родные пропавшей без вести обратились в милицию. А само тело – только через три года, на него наткнулись грибники.

… Дело убийцы, у которого проснулась совесть, уже передали в суд. Если его вина будет доказана, срок будет серьезным.