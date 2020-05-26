«Молния ударила в дом, валятся деревья»: Ачинск крушит ураган

Раздавленные тополями машины, порванные провода, выбитые стекла… Сегодня вечером, 26 мая, на Ачинск Красноярского края обрушился мощный ураган. В считанные часы город стало не узнать, а стихия все не унималась.

Улицы затопило дождем, они превратились в реки, где тонут авто. Кое-где деревья выдирало с корнем – зрелище жуткое!

Ураган в Ачинске.Видео: телеканал "ОСА".

- В селе Салырь под Ачинском молния ударила прямо в дом, - делятся люди в соцсетях.

- На Чкалова дерево рухнуло на машину.

Шквалистый ветер ломал тополя, а кое-где выдирал с корнем. Фото: паблик "Ачинск, общественное движение".

- А на третьей Привокзальной автомобиль разбило огромным баннером.

Выбило окна. Фото: паблик "Ачинск, общественное движение".

- У монумента Скорбящей матери повалило столб.

Повалило столб, сорвало баннер к 9 мая. Фото: паблик "Ачинск, общественное движение".

- На пятой тополя аж трещали. Свет мигал, пропало кабельное.

- На Авиаторе потоп. Наша Венеция.

Дороги превратились в реки. Фото: паблик "Ачинск, общественное движение".

Напомним, непогода в крае будет бушевать и завтра, 27 мая. Ожидаются ливни с грозами, шквалистым ветром, местами – даже град. Берегите себя и будьте осторожны!