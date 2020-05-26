2020-05-26T07:00:53+03:00
Происшествия

«Эвакуировали в пакете»: девушки отбили утят от ворона в центре Красноярска

Спасоперация попала на [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
«Эвакуировали в пакете»: девушки спасли утят в центре Красноярска. Фото: стоп-кадр Светлана ИБРАГИМОВА, фейсбук.«Эвакуировали в пакете»: девушки спасли утят в центре Красноярска. Фото: стоп-кадр Светлана ИБРАГИМОВА, фейсбук.
Изменить размер текста:

Утка с целым выводком малышей вышагивала по обочине в центре Красноярска… А за ними уже следил хищный ворон. Благо, подоспели прохожие. Историю спасения утки-мамы и ее детенышей рассказала красноярка Светлана Ибрагимова.

Все произошло накануне, 25 мая. У главной магистрали Красноярска – проспекта Мира – неизвестно откуда появилась утка с крошечными утятами. Самый центр, машины пролетают одна за одной. А тут пернатое семейство решило перейти через дорогу.

Кто-то из прохожих схватился за телефоны. Кто-то оцепенел: казалось, еще секунда, и утята попадут под колеса. Не растерялись только четыре девушки.

Утки гуляют в центре. Видео: Светлана Ибрагимова.

- Мы решили срочно эвакуировать утку к Енисею, - делится Светлана. – Оставлять ее в метре от несущихся машин означало обречь на гибель.

А у утки будто был встроенный навигатор – она упорно вела малышей к набережной. Правда, впереди было еще несколько дорог.

По словам девушки, они сопровождали семейку, как инспекторы. Следили, чтобы утки не переходили на красный, махали водителям: осторожнее!

А в районе медакадемии случилось неожиданно: на одного из утят спикировал ворон. Хищная птица могла бы унести птенца. Но утка-мама отважно ринулась на обидчика, подключились люди. И наглого ворона удалось отогнать.

Спасение уток. Видео: Светлана Ибрагимова.

- Тогда на помощь пришел полицейский, - продолжает Светлана. – Он предложил поймать утят в пакет и отнести к воде. Так было гораздо легче.

К воде их перенесли в пакете. Фото: стоп-кадр Светлана ИБРАГИМОВА, фейсбук.

К воде их перенесли в пакете. Фото: стоп-кадр Светлана ИБРАГИМОВА, фейсбук.

Малышей посадили в пакет. Мать поначалу беспокоилась, но вскоре поняла: им ничего не угрожает. Пока утят бережно переносили, следовала за ними. То бегом, то летела. А ориентиром ей служил многоголосый писк из пакета.

- Наконец мы добрались до набережной. Выпустили утят. И мать сразу увела их в воду. И вдруг над Енисеем кто-то начал запускать фейерверк. Будто в честь спасения семейки. Это было нечто! День прожит не зря, - улыбается красноярка.

Спасенные утки. Видео: Светлана Ибрагимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ничего святого. Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии
Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок
Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус
Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи
Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве
Два автобуса в Красноярске меняют схему движения
Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край
В Красноярском крае в штат лесоохраны набирают 100 человек
В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Красноярске семейный тиран пнул в грудь приехавшего на вызов полицейского
Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн
В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом