2020-05-26T16:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Этапы выхода из самоизоляции в Красноярске в 2020 году: готов ли город к ослаблению ограничений

Красноярцы с нетерпением ждут окончания этой недели, чтобы начать возвращаться к привычному образу жизни. Рассказываем, снимут ли режим самоизоляции в Красноярске и крае 31 мая 2020 года
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Когда в Красноярске закончится режим самоизоляции?Когда в Красноярске закончится режим самоизоляции?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Когда перейдут к следующему этапу выхода из самоизоляции в Красноярске, неизвестно. Накануне на оперативном штабе власти пришли к выводу, что край пока не может перейти на новый уровень по снятию ограничений в условиях COVID-19, потому что люди не соблюдают все требования.

Ограничения снимать пока рано

- Край пока не может перейти на новый уровень по снятию ограничений в условиях COVID-19, например, разрешить работу магазинам не продовольственной группы товаров, - заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. - Потому что у населения нет привычки соблюдать масочный режим. Только 40-50% людей реально носят маски.

В последнее время в краевой столице отмечен рост числа зараженных коронавирусом. На заседании президиума Правительства края и оперативного штаба по предупреждению распространения на территории края коронавирусной инфекции, обсуждая меры по сдерживанию эпидемии, губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что ограничений должно быть немного, но те требования, которые есть, должны неукоснительно соблюдаться.

- Это в наших общих интересах, чтобы продолжать шаги по смягчению режима и ускорить возвращение к обычной жизни. В первую очередь, - это масочный режим, социальное дистанцирование, самоизоляция и другие не менее важные требования, - подчеркнул Александр Усс.

Хакасия переходит к первому этапу снятия ограничений

С 26 мая жителей Хакасии ждут послабления, но режим всеобщей самоизоляции с учетом послаблений продлен до 14 июня. Роспотребнадзором России установлены четкие критерии для перехода к постепенному снятию ограничений. Среди главных критериев — коэффициент распространения инфекции на 100 тысяч населения не должен превышать 1, в Хакасии сегодня он составляет 0,9.

- Задача ближайшего будущего — перейти ко второму этапу снятия ограничений. Как скоро это случится, зависит только от того, насколько серьезно мы будем относиться к соблюдению установленных правил. Уважаемые друзья, пожалуйста, соблюдайте все санитарно-эпидемиологические требования, берегите себя и своих близких, - обратился к жителям Хакасии Валентин Коновалов.

Будет разрешена торговля непродовольственными товарами, которые ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью не больше 400 кв. м. с отдельным наружным входом и при одновременном нахождении в торговом зале не больше 1 человека на 4 кв. м. Снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении необходимых условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, расстояние между которыми не должно быть меньше 5 метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию. Норма, касающаяся прогулок с детьми, сохранена без изменений. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено. Ограничение по розничной продаже алкогольной продукции также отменяется.

Жителям Хакасии по-прежнему не рекомендуется покидать место жительства без крайней надобности. При нахождении вне мест проживания сохраняется обязательное ношение масок. Кроме того, теперь рекомендуется использовать дополнительное средство индивидуальной защиты - перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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