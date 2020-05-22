2020-05-22T09:13:36+03:00
Происшествия

Самый невезучий миллионер из Красноярского края: мужчина купил машину, которой нет

Причем незадолго до этого он уже попадался на удочку мошенникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Миллионер из Красноярского края лишился денег при покупке «Ленд Крузера»Миллионер из Красноярского края лишился денег при покупке «Ленд Крузера»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оказывается, некоторых собственные ошибки ничему не учат и принцип граблей для них не срабатывает. «Находка для мошенников» – говорят о таких людях полицейские, которым приходится расследовать подобные уголовные дела. А дел становится все больше, потому что поток доверчивых людей не иссякает.

Очередной жертвой мошенничества в особо крупном размере стал житель города Назарово. 40-летний мужчина копил деньги на внедорожник. Хорошая машина, как говорится, всегда не помешает. Несколько месяцев выбирал варианты: просиживал часами в интернете на различных автомобильных сайтах, ездил на авторынок, присматривался и приценивался.

Наконец нашел машину своей мечты на популярном сайте – Toyota Land Cruiser. Стоимость в 2 миллиона 400 тысяч рублей его не смущала. От фотографий внедорожника пришел в восторг, технические характеристики покупателя тоже устраивали. Тут же списался с продавцом – тот быстро ответил. Слова «бери-бери, не пожалеешь, а то желающих много – мигом заберут» оказали просто магическое воздействие.

Назаровчанина не насторожило даже, что ему предложили перевести авансом всю сумму за покупку автомобиля – и на несколько банковских карт. Он перевел деньги, приготовился встречать свой «Крузер», а вместо этого продавец перестал выходить на связь. И тогда обманутый гражданин пешком направился в полицию. Следователи уже выяснили, что никакой машины в продаже не было. То есть сам внедорожник реально существует, но у него другой владелец и находится он в другом регионе, а мужчина имел дело с мошенниками.

Причем тут грабли, спросите вы? Да притом, что потерпевший незадолго до «Крузера» пытался точно также купить в интернете снегоход и по той же самой схеме лишился нескольких сотен тысяч рублей. А вдруг и мошенники были те же самые?

Для информации: наказание за такую аферу – до 10 лет лишения свободы. А то, что преступников найдут, сомнений нет, это только вопрос времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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