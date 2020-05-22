Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 22 мая 2020 года: COVID-19 заразились 2821, вылечили 634

По данным оперативного штаба на утро 22 мая 2020 года, число заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 2821. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 376 человек. Это, в основном, вахтовики из Северо-Енисейского района. В Красноярске зарегистрировано 69 случаев заражения. Таким образом, темп прироста составил - 15,3%.

Новая инфекция проникла в 44 района и города края. За весь период пандемии вылечили человек 634 (+ 20 в сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1039, за последние сутки взято 48. Снято с контроля за минувший день 110.

Всего проведено тестов на коронавирус 145928, из них за последние сутки – 6166.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.