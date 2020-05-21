Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 мая 2020 года: COVID-19 заразились 376, погиб один

По данным оперативного штаба на 14 часов 21 мая 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 2821. За истекшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 376 человек. Это, в основном, вахтовики из Северо-Енисейского района. В Красноярске же зарегистрировано 69 случаев заражения. Таким образом, темп прироста составил - 15,3%.

География распространения заболевания – 44 района и города края. За весь период пандемии вылечили человек 634 (+ 20 в сутки). Погибли 22 (+1 в сутки).

- Умерший - мужчина из Северо-Енисейского района, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Кроме того, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 15 человек.

Под медицинским наблюдением на дому 1039, за последние сутки взято 48. Снято с контроля за минувший день 110.

Всего проведено тестов на коронавирус 145 928, из них за последние сутки – 6166.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.