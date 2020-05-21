2020-05-21T07:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Красноярского края предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Александр Усс обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину [фото]
Ася ЖУКОВА
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Губернатор Красноярского края предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.Губернатор Красноярского края предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Средства массовой информации могут включить в федеральный перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики. С таким предложением обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину губернатор Красноярского края Александр Усс.

Вот текст его обращения – без купюр:

Уважаемый Михаил Владимирович!

В связи с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции произошло существенное сокращение доходов средств массовой информации. При этом увеличился объем работы, связанный с необходимостью информировать население о мерах, принимаемых органами государственной и муниципальной власти для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также по вопросам профилактики и предупреждения распространения инфекции.

Региональные средства массовой информации работают сегодня в условиях критического снижения объемов рекламного рынка (более 70%), следствием чего может стать приостановка и даже прекращение деятельности редакций. Это приведет к ухудшению информационного обеспечения жителей, существенно ограничит возможности органов государственной власти использовать традиционные каналы коммуникации с населением, может вызвать социальное напряжение.

Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

... Отметим, в Красноярске и крае СМИ могут рассчитывать на региональные меры поддержки. В частности, на снижение налогов. Так, для компаний, занимающихся издательской деятельностью (печатной, электронной или звуковой), ставка налога на имущество сведена к нулю. Кроме того, до минимума снижена ставка по налогу, , взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 6% до 1% по доходам и с 15% до 5% по доходам, уменьшенным на величину расходов.

Обращение губернатора Красноярского края к председателю правительства РФ.

Обращение губернатора Красноярского края к председателю правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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