2020-05-20T11:41:15+03:00
Общество

И сытнее, и надежнее. Продуманная белка из Сибири свила гнездо прямо в администрации

И вывела детенышей – сразу троих [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Хитрая белка свила гнездо прямо в здании администрации. Фото: пресс-служба заповедника "Центральносибирский".Хитрая белка свила гнездо прямо в здании администрации. Фото: пресс-служба заповедника "Центральносибирский".
Изменить размер текста:

Материнский инстинкт сработал, как надо, не подвел! В Красноярском крае продуманная мать-белка свила гнездо прямо в администрации, а потом принесла потомство, троих малышей. Об этом курьезном случае рассказали сотрудники Центральносибирского заповедника, он находится в Туруханском районе.

Ярко рыжую красотку они заприметили давно. Белка поселилась на территории усадьбы заповедника несколько лет назад. Смышленый зверек сразу смекнул: здесь не обидят. Работники круглый год подкармливают семечками и орешками, лепота!

Белка открыла свой детсад под крышей администрации в Красноярском крае.Видео: заповедник "Центральносибирский".! другой источник

Вип-номер у пищеблока

Так что вить гнездо решила неподалеку. У «пищеблока», оно и сытнее, и надежнее. Тем более поднимать малышей ей приходится одной: обычно белки-папы ответственностью не отличаются, исчезают сразу после «романа». А детеныши, между тем, появляются на свет слепыми и глухими – за ними глаз до глаз. Словом, с выбором «квартиры» мамочка не прогадала.

Устроившись над крыльцом администрации заповедника, родила бельчат фактически над головами людей. Кстати, гнездо смастерила за пять дней, таскала в лапках мох и прошлогоднюю траву. Еще 40 дней вынашивала потомство, троих малышей. К слову, они открывают глазки только через месяц, совсем беспомощные. Однажды один чуть не вывалился из гнезда. Хорошо, мама подоспела вовремя – схватила за шкирку.

Скачут, как акробаты

Сейчас бельчата уже подросли, вовсю карабкаются по бревнам здания. «Настоящий детсад под крышей, - смеются сотрудники. – Того и гляди, начнут будить сторожей по ночам. Скачут, как акробаты!».

Детеныши уже подросли. Фото: пресс-служба заповедника "Центральносибирский".

Детеныши уже подросли. Фото: пресс-служба заповедника "Центральносибирский".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ
Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию
Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19
В Красноярске начали благоустраивать скверы
Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям
Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль
Президент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикам
В онкодиспансере Красноярска из-за пациента с COVID изолировали все отделение
В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой
Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин
Догнал и повалил на снег. Насильник прохожей в Хакасии пойдет под суд
Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в Красноярском крае
Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым
Отобрала ключи и захлопнула дверь. В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены
Красноярцам рассказали, как обезопасить телефон от коронавируса
У Свято-Успенского монастыря и не только. 6 новых причалов построят в Красноярске
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В районе кольца Калинина навсегда запретят парковку
СК начал проверку о невыплате доплат работникам скорой помощи в Ачинске
Абаканскую протоку в Красноярске очистят от водорослей
37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск
Названо точное количество зараженных COVID вахтовиков в Северо-Енисейском районе
«Делимобиль» уходит из Красноярска
Зоопарк европейского уровня
Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей