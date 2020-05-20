И сытнее, и надежнее. Продуманная белка из Сибири свила гнездо прямо в администрации

Материнский инстинкт сработал, как надо, не подвел! В Красноярском крае продуманная мать-белка свила гнездо прямо в администрации, а потом принесла потомство, троих малышей. Об этом курьезном случае рассказали сотрудники Центральносибирского заповедника, он находится в Туруханском районе.

Ярко рыжую красотку они заприметили давно. Белка поселилась на территории усадьбы заповедника несколько лет назад. Смышленый зверек сразу смекнул: здесь не обидят. Работники круглый год подкармливают семечками и орешками, лепота!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780081" frameborder="0"></iframe> Белка открыла свой детсад под крышей администрации в Красноярском крае.Видео: заповедник "Центральносибирский".! другой источник

Вип-номер у пищеблока

Так что вить гнездо решила неподалеку. У «пищеблока», оно и сытнее, и надежнее. Тем более поднимать малышей ей приходится одной: обычно белки-папы ответственностью не отличаются, исчезают сразу после «романа». А детеныши, между тем, появляются на свет слепыми и глухими – за ними глаз до глаз. Словом, с выбором «квартиры» мамочка не прогадала.

Устроившись над крыльцом администрации заповедника, родила бельчат фактически над головами людей. Кстати, гнездо смастерила за пять дней, таскала в лапках мох и прошлогоднюю траву. Еще 40 дней вынашивала потомство, троих малышей. К слову, они открывают глазки только через месяц, совсем беспомощные. Однажды один чуть не вывалился из гнезда. Хорошо, мама подоспела вовремя – схватила за шкирку.

Скачут, как акробаты

Сейчас бельчата уже подросли, вовсю карабкаются по бревнам здания. «Настоящий детсад под крышей, - смеются сотрудники. – Того и гляди, начнут будить сторожей по ночам. Скачут, как акробаты!».