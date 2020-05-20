Выплаты на детей от 3 до 16 лет в 2020 году в Красноярском крае: как оформить

Жители Красноярского края, Тувы и Хакасии активно оформляют так называемые «президентские» выплаты на детей. И если первые вопросы - о работе электронных систем, необходимых документах - уже практически сняты, появляются нюансы: разобраться в них в режиме онлайн-конференции на сайте kp.ru и в социальных сетях помогла Нина Бондарева, представитель Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Публикуем ответы на самые важные вопросы.

Предоставляется на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.

Условия получения

- Когда можно получить - один раз с 1 июня 2020 года. Подача заявления - до 1 октября 2020 года.

- Выплата полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

- Положена на каждого ребенка.

- Право на эту единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

- Если ребенку исполнится 3 года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты? Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня. Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня. Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 000 рублей), а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня.

- Зависит ли выплата от доходов – нет.

Оформление выплаты

- До 1 октября текущего года подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Или в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Можно не по месту прописки.