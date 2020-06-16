«Дали вторую жизнь!»: мама 11-летней девочки, которая едва не утонула в Енисее, поблагодарила врачей за спасение дочери

У 11-летней Дианы из Красноярска появились сразу несколько ангелов-хранителей. Родители девочки каждый день благодарят за спасение дочери всех тех, кто помог вернуть ее с того света.

17 мая у микрорайона «Белые росы» на Абаканской протоке Енисея их Диана едва не утонула. Мужчина и 14-летний подросток вытащили бедняжку из воды, а помог вернуть к жизни студент-третьекурсник Академии МЧС Никита Голубев, который совершенно случайно оказался неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781087" frameborder="0"></iframe> Спас 11-летнюю девочку.В Красноярском крае студент спас едва не утонувшую 11-летнюю девочку. Настоящий герой!

- Сразу начал проводить реанимацию, как нас учили на занятиях, - рассказал позже Никита «Комсомольской правде» - Красноярск. - Непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. На каждые 30 надавливаний – два сильных вдоха рот в рот. Так, чтобы поднялась грудная клетка.

За жизнь девочки парень бился 15 минут. И вдруг она задышала. Ее перевернули лицом вниз, изо рта потекла вода.

Вечером маленькую пациентку привезла в 20-ю больницуФото: Мария ЛЕНЦ

Диану забрала реанимационная бригада скорой медицинской помощи и ее дальнейшая судьба уже была в руках врачей. Прогнозировать что-либо было рано. Долгое пребывание под водой чревато тяжелым поражением легких, гипоксией мозга, гибелью его тканей, неврологическими нарушениями.

Маленькую пациентку привезли в 20-ю больницу . Девочка находилась на кислородной поддержке, не двигалась, не реагировала на окружающую обстановку, не отвечала на вопросы. Но главное – жива! Ребенка сразу перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней состояние было критическим. Реаниматологи боролись за ее жизнь.

Диану лечила Ольга Алексеева, заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Фото: kraszdrav.ru

- Важную роль в спасении девочки сыграл тот факт, что еще на берегу реки ей была грамотно оказана первая помощь, - сказала Ольга Алексеева, заведующая педиатрическим отделением 20-й больницы. - Дыхательные пути были освобождены от воды. Это дало возможность врачам в условиях стационара вывести ребенка из критического состояния.

В реанимации к лечению Дианы подключились неврологи, педиатры. Бригада врачей сработала быстро и слаженно. Вентиляция легких помогла избежать гибели мозга. Вовремя начатое медикаментозное лечение позволило предотвратить развитие аспирационной пневмонии, что помогло восстановить функции мозга после испытанной гипоксии.

Диану лечил Александр Мезенцев, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Фото: kraszdrav.ru

Еще одно осложнение развилось из-за долгого пребывания в воде - внутрисосудистый гемолиз (распад эритроцитов, который может повлечь за собой острую почечную недостаточность). Врачи успешно справились и с этим испытание, они использовали для этого метод гемофильтрации.

Через несколько дней пациентка пришла в себя. Она смогла дышать самостоятельно и состояние значительно улучшилось. Сразу вспомнить, что с ней случилось, Диана не смогла. Вместе с мамой ее перевели в педиатрическое отделение, где ее ждало дальнейшее лечение и реабилитация.

Свое 12-летие Диана отметила в больнице. Зато сейчас она уже дома и чувствует себя хорошо: легкие чистые, память восстановилась. Полностью здорова!

Диану лечила Екатерина Одинцева, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Фото: kraszdrav.ru

В преддверии дня медика (отмечается в третье воскресенье июня, в этом году это 21 июня) Ольга Апостолова, мама Дианы, хотела бы особо поблагодарить работников медицины, которые вернули ее дочь к жизни:

- Врачи такие молодцы! Мы очень благодарны им за то, что они подняли ребенка практически из комы, дали вторую жизнь. Хочу пожелать им всего самого доброго, счастья, удачи, всех благ. Врачи хоть и молодые, но сразу видно, что из них в дальнейшем получатся очень хорошие специалисты. Тем, у кого близкие попали в реанимацию, хочу сказать: не теряйте надежды, шанс есть всегда. Доверяйте врачам. Они замечательные, знают свою работу.

Место, где девочка едва не утонула Фото: Диана ИВАНОВА

Впереди целое лето каникул! В планах у Дианы помогать маме на даче и заниматься спортом. Девочка она крепкая - бегает, прыгает, даже в футбол умеет играть. А еще будет учиться плавать.

- Только теперь она без разрешения взрослых и близко к воде не подойдет, - уверяет ее мама.

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