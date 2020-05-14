Великая Отечественная война в рисунках детей мирного времени

Взрослые знают, что война - это зло. А дети? Девочки и мальчики знают, какая она? Страшная? Опасная? Губительная? Да! На сайте «Комсомолки» завершился конкурс рисунков «Спасибо за мир!». Это совместный проект с компанией «Ростелеком» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи.

Дети всей душой прочувствовали то, о чем рисовали. 660 детских рисунков, и на каждом из них война или послевоенное время, герои тех времен. Планировалось, что победителями станут 9 участников в трех номинациях. Но так получилось, что в финал попали 12 ребят.

Победителями в номинации «Выбор читателей» стали лидеры голосования:

1-е место занял 6-летний Кирилл Иванов. Мальчик нарисовал салют Победы.

2-е место - Михаил Бледных. Мише всего 5 лет, а он так умело сумел изобразить контраст - войну и мир. Разрушенные дома, танки, темное небо, самолеты, сбрасывающие снаряды. И мимо летящий голубь… Его оберегает Георгиевская ленточка. Птица мира направляется туда, где ясное солнце на чистом небе, синяя река, деревья утопают в зеленой листве и дети. Им не надо прятаться. В прошлом ужасы войны. Мир!

3-е место читатели «Комсомольской правды» отдали Роману Удалову. На рисунке солдатская побитая каска, в которой горят две свечи. Рядом две гвоздики и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

В номинации «Выбор партнера» победили три участника:

Ксения Романова, девятиклассница из Канска свой рисунок назвала «Память сквозь года». На ее картине солдат. Один. А кажется, что два. Вот он до войны. Совсем юнец. Лихой парень, сильный и смелый. Он оказался в самом пекле. Рядом каждую минуту разрываются снаряды и гибнут люди. Смерть ходит по пятам. Он вернулся с войны. В мирное время люди живут обычной жизнью, гуляют, работают, отдыхают. А он не может. Будто мертвый. Голова его седая, глаза потухли, лицо измождено страданиями… Рисунок с очень глубоким смыслом.

«Память сквозь года» от юной художницы Ксении Романовой

Наполненная патриотизмом получилась работа у Валерии Быковой. Вечный огонь. Над ним солдаты. Красивые, сильные, гордые. Их подвиги живут в веках. Здесь же мать, читающая похоронку. Ребенок, погибающий за колючей проволокой.

Лиза Дронова не стала рисовать ужасы войны, она изобразила трогательную встречу фронтовика с маленькой дочерью. Как нежно этот сильный солдат прижимает свою доченьку. С какой любовью малышка смотрит на своего героического папу!

На рисунке Елизаветы Дроновой - трогательная встреча фронтовика с дочкой

Подвиги ветеранов в истории Победы

На рисунках обладателей специальной номинации отображены подвиги фронтовиков, в том числе героев-связистов.

Часто они имели решающее значение для исхода боевых операций. Связисту нужно было держать связь между подразделениями. В случае обрыва - идти под градом пуль и снарядов, искать повреждения и восстанавливать связь. Донесения, приказы, распоряжения, команды - все это нужно было доставить быстро и точно.

Артем Морозов из села Долгий Мост нарисовал, как во время боя отважные связисты пытаются наладить связь со штабом. Враг рядом, и рвутся снаряды, но они готовы выполнить свою задачу до конца.

Софья Коваленко изобразила момент из биографии Виктора Астафьева. Писатель в военные годы был связистом в гаубичной артиллерии. В 1943 году он четыре раза исправлял телефонную связь под сильным артиллерийско-минометным огнем. Когда рядом бухнула бомба и связиста засыпало землей, он сумел собрать обрывки кабеля и восстановить телефонную связь. За это красноармеец Астафьев был награжден медалью «За отвагу».

Софья Коваленко нарисовала героя-связиста

На рисунке Александры Прокопчук связист пытается поймать сигнал в кромешной темноте. В одной руке он держит свечу, другой пытается набрать срочную телефонограмму.

Более миллиона военных связистов обеспечивали надежное телефонное сообщение. Их подвиги оценены по достоинству: 304 - удостоены звания Героя Советского Союза, 133 - полные кавалеры ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов. В Красноярском крае два связиста были удостоены звания Героя Советского Союза. Это рядовые красноармейцы Петр Трушников и Иннокетий Увачан. Оба под непрерывным огнем врага сумели обеспечить связь при форсировании Днепра.

Благодаря таланту детей родилась еще одна номинация - «Подвиги ветеранов в истории Победы» о фронтовиках, наших земляках.

Четвероклассник Тимофей Шураков из села Филимоново внимательно изучил биографию своего земляка - фронтовика Анатолия Петровича Заварыгина. Из архивных документов мальчик узнал, что 26 апреля 1945 года при отражении контратаки противника в бою за Берлин под сильным артиллерийско-минометным огнем противника боец Заварыгин устранил 16 порывов телефонной линии. В том же бою он уничтожил двух немецких солдат. За это Анатолий Петрович получил орден Красной Звезды. Ветеран по-прежнему живет в своем родном селе. Ему в этом году исполнится 95 лет. На рисунке Тимофея он главный герой!

Таня Букова тоже из Филимонова. Девочка изобразила, как военный связист Иван Дмитриевич Никитенко, ее прадед, во время бомбежки выходил на линию и устранял порывы.

Красноярская школьница Варвара Буракова перенесла на альбомный лист подвиг своего прадедушки-связиста. Гаврил Мамонтович Бураков 30 августа 1945 года проложил бронированный кабель через реку Амур под огнем противника, обеспечив связь со штабом через водную преграду.

Все 12 победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры от компании «Ростелеком» и Издательского дома «Комсомольская правда». О времени и дате награждения каждому сообщим дополнительно.

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе. А также благодарим родителей, педагогов и воспитателей, которые им помогали. Вы все молодцы!

Все работы можно посмотреть на сайте kp.ru тут.