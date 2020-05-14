Почему девушек, ставших жертвами насильника, не стали штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Красноярске

В Красноярске две подруги 17 и 18 лет стали жертвами 56-летнего насильника. Все случилось ночью на улице 60 Лет Октября. Когда девушки обратились в полицию, на них (и на напавшего мужчину) выписали штрафы о нарушении режима самоизоляциии, но, спустя несколько дней, эти штрафы (для пострадавших) отменили. Рассказываем, почему.

КАК ЖЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ?

По неофициальной информации, девушкам разрешали гулять допоздна, все-таки 17 и 18 лет – уже не маленькие. Подруги шли домой уже под утро (гуляли до этого компанией), была примерно половина четвертого. Свердловский район – не окраина, но и не центр Красноярска, девушки прошли жилые дома, монтажный колледж, дорога пошла мимо гаражей, в одном из которых находится автомастерская (была уже закрыта). Навстречу вышел взрослый мужчина...

- Хотел, судя по всему, сначала просто ограбить, - рассказал источник «КП». - у старшей забрал сотовый и серьги золотые, у младшей какое-то простенькое серебряное кольцо – весь ущерб составил пять тысяч с копейками. У него был небольшой нож, но самого напавшего они реально испугались, по нему сразу видно, что сидел, и что полоснет, не задумается.

Как потом выяснится, напавшему - 56 лет, сидел за изнасилование, грабеж, разбой еще в советские годы (судим по кодексу РСФСР); кражу и разбой уже при РФ... Сунув вещи в карман куртки, не остановился. В отношении младшей совершил так называемые «насильственные действия сексуального характера», вторую изнасиловал... Позже в полиции девушки рассказали – обе боялись, что кого-то их них могут убить, если одна убежит. А помощи просить на безлюдной улице было не у кого.

Девчонок, у которых явно что-то случилось, заметил проезжающий по району патрульный экипаж. Остановился, взял объяснения – оказалось, с того момента, как все произошло, прошло не больше десяти минут. Девушек посадили в машину, поехали в том направлении, куда пошел преступник, и увидели его, примерно в сотне метров от его дома, дойти и скрыться он не успел. Украденные вещи были при нем, опознание прошло на месте. Через несколько минут приехал второй экипаж – на одной машине подозреваемого увезли в отделение, на второй туда же привезли для дачи показаний пострадавших.

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ ШТРАФЫ

...Рапорт о грабеже и изнасиловании ушел в районный отдел полиции, оттуда в СК. А материалы о «нарушении режима самоизоляции» - в так называемую административную комиссию. Проще говоря, в местную администрацию, где два-три члена той самой комиссии выписывают штрафы.

Собственно, история не получила б никакого резонанса, и скорее всего, комиссия буднично выписала бы одинаковые штрафы всем троим – насильнику, и двум его жертвам. Не попади, уж бог знает как, «оперативка» местным журналистам (понятно, что пресс-релизов об этом никто не писал). Разразился не то чтобы скандал, но яркое обсуждение в социальных сетях. Такое же, надо думать, произошло и у районных чиновников. В итоге нашли единственное приемлимое объяснение, которое можно транслировать СМИ, хотя в законе ничего об этом не сказано - девушек штрафовать за ночную прогулку не будут, ибо они сами – жертвы.

Грабителю, насильнику, грозит новый срок, до 15 лет лишения свободы.

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