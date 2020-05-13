2020-05-13T12:11:52+03:00
Происшествия

Изнасилованных ночью на улице красноярок отказались штрафовать за нарушение самоизоляции

Ситуацию прокомментировали в администрации
Ася ЖУКОВА
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Изнасилованных на улице красноярок отказались штрафовать.Изнасилованных на улице красноярок отказались штрафовать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующая история о криминале и коронавирусе в Красноярске получила продолжение. Накануне, 12 мая, по СМИ и соцсетям разлетелась информация о том, что две девушки 17-18 лет, вышедшие ночью на улицу, стали жертвами насильника-рецидивиста. А потом их решили наказать – за нарушение режима полной самоизоляции. «После такого – еще и рублем ударить?» - пользователи были возмущены. Однако только что выяснилось: никакого штрафа не будет.

Напомним, все случилось 22 апреля в Свердловском районе Красноярска. Наряд полиции патрулировал улицу, и тут подбежали две девушки. В слезах, перепуганные. Рассказали: только что на них напал какой-то тип. Угрожал убить, отобрал мобильники и украшения. А потом набросился… По сведениям нашего источника в силовых структурах, изнасиловал, по крайней мере одну из подруг.

Полицейские тут же составили ориентировки. Вместе с потерпевшими пытались вычислить возможный путь насильника. И на самом деле обнаружили его в одном из дворов. Это 56-летний житель Красноярска, у него уже есть несколько судимостей.

Подозреваемого скрутили, доставили в отдел. А что же девушки? Как оказалось, и на них, и на насильника составили протоколы – за нахождение на улице ночью без крайней необходимости.

- Протоколы отправили в районную администрацию, - прокомментировала «Комсомольской правде – Красноярск» начальник пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая. – Вопрос о возможном наказании решается там.

Кстати, штраф за нарушение режима самоизоляции в Красноярске и крае - до 3 тысяч рублей. Но платить девушкам ничего не придется.

- Сегодня участники административной комиссии Свердловского района пояснили: штрафов не будет, - рассказали в оперативном штабе. – Потерпевшие обратились в полицию, потому что существовала угроза их жизни и здоровью. Так что в возбуждении административного дела (за нарушение режима) было отказано.

Другое дело – нападавший. Он стал фигурантом сразу пяти уголовных дел. Если вина будет доказана, его отправят за решетку – надолго.

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Нетривиальная история о криминале и коронавирусе произошла в Красноярске. Две девушки 17 и 18 лет, оказавшиеся ночью на улице, стали жертвами насильника-рецидивиста. А теперь их могут еще и ...наказать за нарушение режима самоизоляции.

Все произошло в конце апреля в Свердловском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Ночью к наряду полиции, патрулировавшему улицу, обратились две девушки. Рассказали: только что на них напал неизвестный. Угрожая насилием, забрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. А потом «в отношении обеих совершил «насильственные действия сексуального характера» и скрылся (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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