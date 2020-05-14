Штрафы за нарушение масочного режима в Красноярске: за консультацией можно обратиться на горячую линию

С 13 мая в Красноярском крае введен масочный режим. Изменения в указ, обязывающие использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в понедельник подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Но на основании чего будут выписываться штрафы, стало известно только сегодня.

По всем вопросам – на горячую линию

Как нам пояснили юристы call-центра, штрафы за нарушение масочного режима будут оформляться на основании статьи 9.1. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях" от 02.10.2008 N 7-2161 «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий». Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Жители Красноярского края могут получить консультации по введению масочного режима в едином контакт-центре по противодействию коронавирусной инфекции, позвонив по телефону горячей линии 8-800-100-53-19. Операторы call-центра круглосуточно отвечают на вопросы, связанные с соблюдением режима самоизоляции, оказанием социальной помощи пожилым людям, работой волонтеров и другие. Кроме того, можно получить консультации специалистов министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края, пенсионного фонда.

Выгонять из магазинов пока не планируют

Как будут контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах, в частности – в магазинах пока не ясно. На горячей линии уверены, что представители правоохранительных органов не имеют право вывести из магазинов покупателей, у которых нет масок. Но зафиксировать правонарушение волне возможно и в магазине. В торговых сетях Красноярска пока не знают, как будет производиться контроль.

- Да, масочный режим вводится на всех объектах торговли наших брендов, - объясняет Виктор Бахов, директор по маркетингу Сети гастрономов «Красный Яр». - Мы не планируем в данный момент ограничить обслуживание покупателей без масок. Но все может измениться, если будут соответствующие распоряжения контролирующих органов или администрации. Сейчас их нет. Мы приложим максимум усилий к обеспечению доступа покупателей к приобретению защитной маски в любой нашей торговой точке. Пришёл без маски - купи маску без очереди. Так будет организован процесс. Ассортимент масок широкий, объёмами запасаемся.

А как у соседей?

В Новосибирской области масочный режим действует уже больше месяца, с 27 апреля. По совам новосибирцев, вначале жители очень легкомысленно относились к необходимости носить маски. Можно было в торговых сетях встретить даже продавцов без средств защиты, покупатели тоже этим пренебрегали. Но после того, как администрация организовала рейды, выписала штрафы, люди стали более сознательными – ни у кого нет лишних денег на штрафы. В крупных супермаркетах есть предписание, согласно которому можно не пускать покупателей без масок. В метро до сих пор бывают конфликты. Когда пассажир заходит, покупает талон, он требует, чтобы ему оказали услугу. А охранники напоминают ему о необходимости надеть маску. Причем тут же в метро одноразовые маски продаются по 32 рубля за штуку. Но не все готовы их приобретать, поэтому иногда происходят стычки. Такая же ситуация и в автобусах. Но ни кондукторы, ни водители не могут выгнать человека без маски, могут только настоятельно рекомендовать ее надеть. Но таких прецедентов, чтобы в общественных местах вызывали полицию для человека без маски, в Новосибирске еще не было.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии единого контакт-центра по противодействию коронавирусной инфекции: 8-800-100-53-19.

Штраф за нарушение масочного режима в Красноярском крае:

- на граждан - от 1 тысячи до 3 тысяч рублей,

- на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей,

- на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.