В контейнере нашли 201 труп. После массового убийства собак в приюте главный ветеринар Якутска попал под уголовное дело

Чудовищная история с массовым убийством собак и кошек в одном из пунктов передержки Якутска получила новый поворот.

Чиновник, по чьему предписанию умертвили (только вдумайтесь!) 201 беспомощное животное, попал под уголовное дело. Начальнику управления ветеринарии Якутска грозит до четырех лет за «Превышение должностых полномочий», сообщили в следственном управлении по Республике.

Убивали по приказу

Напомним, «Комсомолка» уже писала об этой истории. В начале марта волонтеры, пришедшие в пункт передержки бездомных животных, обнаружили там… контейнер с трупами собак и кошек. Расправа была безжалостной: на некоторых телах виднелись следы крови.

На вопрос: кто и за что убивал, работники приюта не скрывали: все было, но по приказу - департамента ветеринарии Якутии. Как оказалось, на территории Якутска выявили случай бешенства. И 6 марта 2020 года ведомство выпустило документ, в котором было четко прописано: «Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек, содержащихся на территории пункта, умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек».

Тогда, два месяца назад, к ситуации подключилась Сардана Авксентьева. На своей странице в соцсетях глава Якутска подтвердила: в пробах из пункта передержки действительно нашли бешенство: «3 марта государственным бюджетным учреждением «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765696" frameborder="0"></iframe> В Якутске обнаружен контейнер с мертвыми животными.

Правда, отметила отдельно: «Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных! Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска».

Гибли в муках

И вот итог: главный ветврач стал фигурантом уголовного дела.

«В марте 2020 года в связи с выявлением на территории пункта передержки животных в городе Якутске факта бешенства подозреваемый издал приказ об умерщвлении содержащихся там больных и подозрительных животных вопреки нормам, установленным требованиями Федерального закона об ответственном обращении с животными и Санитарных правил, регламентирующих профилактику и борьбу с заразными болезнями, общими для человека и животных, - рассказывают следователи. - В адрес предприятия «Жилкомсервис» было направлено предписание о проведении в течение 10 дней совместно с ветеринарным врачом управления ветеринарии города Якутска клинического осмотра всех животных, находящихся на территории пункта передержки безнадзорных животных. На этом основании ветеринарными врачами управления ветеринарии города Якутска было умерщвлено 201 животное».

По словам чиновников, в пробах из пункта передержки нашли бешенство.Фото: Мария ЛЕНЦ

Не так давно стало известно: все они погибли в муках. Собак и кошек убивали с помощью удушающих препаратов. Сейчас зоозащитники требуют возбудить еще одно уголовное дело – за «Жестокое обращение с животными».