Кто и почему убил более сотни собак и кошек? В Якутске обнаружен контейнер с мертвыми животными

В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Мертвые животные есть, что стало причиной их гибели – пока неясно: то ли защищались от бешенства, то ли хотели сэкономить на стерилизации и содержании.

Все началось с того, что волонтеры пришли в пункт передержки животных в Якутске и обнаружили там контейнер, набитый мертвыми животными. Причем, погибли они не от инъекций, на некоторых трупах видна кровь.

Цифры примерно таковы: было около 200 животных, осталось около 70, их волонтеры сняли на видео и пересчитали.

На вопрос волонтеров, что стало причиной смерти животных, работники пункта передержки ответили, что они выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Однако в ведомстве опровергли причастность к массовому убийству животных и уточнили: приказа умерщвлять всех животных поголовно не было. Согласно документу от 6 марта 2020 года, в связи с выявлением бешенства на территории столицы Якутии, пункт передержки безнадзорных животных был обязан «Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек, содержащихся на территории ППБЖ, умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек».

Вмешалась в эту историю и глава Якутска Сардана Авксентьева. Напомним, именно она предложила ввести налог на владельцев домашних животных, чтобы на эти день содержать безнадзорных животных. Подробности здесь.

Сардана Авксентьева на своей странице в соцсетях подтвердила наличие бешенства в пробах из пункта передержки животных:

"3 марта государственным бюджетным учреждением «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных».

Она отдельно подчеркнула: «Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных! Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска».

- Сегодня, 9 марта, на месте работает полиция, следственно-оперативная группа, - подтвердили «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД Якутии. – Пока речь идет только о проверке, по результатам которой будет принято решение. Никаких уголовных дел или административных дел пока не заведено.

Якутскую историю обсуждают зоозащитники во всех регионах страны.

- Мы держим связь с коллегами в Якутии, - рассказала «Комсомольской правде» Наталья Коваленко, руководитель зоозащитной организации в Хабаровске («Зоозащита-ДВ Хабаровск»). – Нам рассказали ребята, что приют брали буквально штурмом, а когда вошли внутрь, увидели около 40 живых собак и 160 погибших, окровавленных.

- Это муниципальный приют?

- Да, он существует уже много лет, раньше там содержались отловленные на улицах собаки, а волонтеры старались пристроить их в добрые руки. Остальных, по нашим данным, усыпляли. А со вступлением в силу нового закона собак необходимо стерилизовать. Это дорогая процедура, денег, по нашим данным, хватило на 21 животное. А содержится в приюте 200. Поэтому с собаками поступили так, как поступили.

Тем временем, ситуация с бродячими собаками в регионе действительно близка к критической. И в самой столице республики, и в других регионах уже в этом году было несколько серьезных нападений, в том числе – на детей.

Так, «Комсомолка» рассказывала недавнюю историю, когда той-терьер бросился на гигантского разъяренного пса, спасая 11-летнюю хозяйку. Если бы на помощь не подоспел полицейский, все могло бы закончиться намного трагичнее...