Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа