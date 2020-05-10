Фотогалереи
Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Ветераны Гончаровы Александр Степанович и Надежда Егоровна

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа

Победная сирень для ветеранов завода - в подарок от волонтеров КрАЗа
Новости 24
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