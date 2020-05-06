С Днём Великой Победы!

Дорогие земляки, уважаемые ветераны, вдовы, труженики тыла, дети войны!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Чем дальше по времени отдаляются от нас события этой войны, тем глубже мы осознаем роль ветеранов в нашей жизни. Преданность Родине и высшим человеческим ценностям не дали сломаться духу солдат, узников концлагерей, тружеников тыла. Российским народом было выстрадано право жить, работать, воспитывать детей в своей стране, на родной земле.

В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Память о них – в отблесках пламени Вечного огня, в миллионах фотографий Бессмертного полка, в стихах и песнях. Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради Победы над фашизмом! Вечная память героям, положившим жизни для нашего благополучия!

В День Победы я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья, радости, добра, благополучия. Несмотря на то, что празднование 75-летия Победы пришлось на такое сложное время, когда по всей стране действуют ограничения, мы выполним все, что должны, чтобы поздравить наших дорогих ветеранов, вдов, тружеников тыла, детей войны – всех, кто причастен к этой дате. С каждым днем участников тех страшных событий, которые пережила наша Родина, становится все меньше, они так быстро уходят. И наша задача окружить заботой наших почетных земляков. В Пировском районе все выплаты ко Дню Великой Победы произведены вовремя. Ветеранам уже вручили награды, подарили небольшие подарки. 9 мая мы возложим гирлянду к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти погибшим. Районный праздник будет проходить в онлайн-режиме. Возможно, это не заменит живого общения, но наши герои должны чувствовать, что ими гордятся, что их помнят и любят. Наши школьники присоединились к проекту «Дети читают стихи о войне», выучили проникновенные стихи и 9 мая в социальных сетях будут их читать. Надеюсь, что этот праздник принесет радость нашим ветеранам, а всем пировчанам подарит уверенность в завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днём Великой Победы! Радости, любви вам, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!

С уважением и надеждой, Александр Евсеев, глава Пировского района.