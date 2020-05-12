Масочный режим в Красноярске: где нужно носить маски
С сегодняшнего дня 12 мая, как и было объявлено ранее, на территории Красноярского края вводится масочный режим как дополнительная ограничительная мера, связанная с режимом самоизоляции. В первую очередь, строгий режим будет действовать в краевом центре и территориях, где выявлено большое количество зараженных коронавирусом.
Масочный режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового пользования: автобусах, магазинах, аптеках, банках, на детских площадках, в почтовых отделениях и так далее. То есть там, где собираются два человека и больше, ведь любой из них может являться потенциальным носителем инфекции. И даже на улице при общении друг с другом.
В ряде регионов страны, где масочный режим бы введен до праздников, за появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.
По заявлению губернатора края Александра Усса, ранее был подготовлен пакет для снижения ограничительных мер в некоторых территориях края. К сожалению, ситуация в Северо-Енисейском районе заставила отложить подписание об ослаблении ограничений. Действующий режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Соответственно, масочный режим будет действовать до этой же даты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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