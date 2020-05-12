2020-05-12T12:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Красноярске: где нужно носить маски

12 мая 2020 года в Красноярске ввели обязательный масочный режим, рассказываем, где нужно носить маски и когда режим отменят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Масочный режим в Красноярске: где нужно носить маскиМасочный режим в Красноярске: где нужно носить маскиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня 12 мая, как и было объявлено ранее, на территории Красноярского края вводится масочный режим как дополнительная ограничительная мера, связанная с режимом самоизоляции. В первую очередь, строгий режим будет действовать в краевом центре и территориях, где выявлено большое количество зараженных коронавирусом.

Масочный режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового пользования: автобусах, магазинах, аптеках, банках, на детских площадках, в почтовых отделениях и так далее. То есть там, где собираются два человека и больше, ведь любой из них может являться потенциальным носителем инфекции. И даже на улице при общении друг с другом.

В ряде регионов страны, где масочный режим бы введен до праздников, за появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.

По заявлению губернатора края Александра Усса, ранее был подготовлен пакет для снижения ограничительных мер в некоторых территориях края. К сожалению, ситуация в Северо-Енисейском районе заставила отложить подписание об ослаблении ограничений. Действующий режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Соответственно, масочный режим будет действовать до этой же даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
В Красноярском крае парня едва не убили топором из-за любимой девушки
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
В Красноярске заработал еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
Под Красноярском мужчина зарезал супругу шампуром
ВТБ в Красноярском крае выдал кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Двух жертв красноярского насильника 17 и 18 лет накажут за нарушение самоизоляции
В хирургии ачинской больницы сняли карантин по коронавирусу
Два новых КПП развернуты в Красноярском крае
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
В Красноярске возвращают штрафы за езду по выделенным полосам
Жителей Красноярска массово атакуют клещи
В Красноярск спецрейсом доставили 49 туристов из Индонезии
В Туве при пожаре погибли 4 человека
Жительница Красноярского края потеряла 100 тысяч рублей при оформлении онлайн-кредита
В Красноярске в мае изменится схема движения на Республики, Водопьянова и Шелковой
В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка
На 85-м году умер экс-директор Красмаша Виктор Гупалов