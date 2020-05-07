2020-05-07T09:04:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Красноярске в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты

Рассказываем, где нужно носить защитные маски от COVID-19 в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Масочный режим в Красноярске в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты.Масочный режим в Красноярске в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске и крае в период пандемии коронавируса планируют ввести обязательный масочный режим. Такое предложение внесли представители Управления Роспотребнадзора, его уже поддержал глава региона Александр Усс.

Когда именно предполагается введение ограничительных мер, пока не сообщают.

Отметим, режим подразумевает обязательное ношение медицинских масок в общественных местах: магазинах, аптеках, автобусах...

Где обязательно носить маски? Фото: Мария ЛЕНЦ

Где обязательно носить маски?Фото: Мария ЛЕНЦ

- Использование лицевых масок снижает риск заражения COVID-19, - комментируют в пресс-службе управления Роспотребнадзора. – Контакты могут быть в общественной транспорте, магазине, на детской площадке и так далее.

Напомним, обязательный масочный режим уже объявили в ряде регионов. За появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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