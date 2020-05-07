Масочный режим в Красноярске в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты

В Красноярске и крае в период пандемии коронавируса планируют ввести обязательный масочный режим. Такое предложение внесли представители Управления Роспотребнадзора, его уже поддержал глава региона Александр Усс.

Когда именно предполагается введение ограничительных мер, пока не сообщают.

Отметим, режим подразумевает обязательное ношение медицинских масок в общественных местах: магазинах, аптеках, автобусах...

Где обязательно носить маски?Фото: Мария ЛЕНЦ

- Использование лицевых масок снижает риск заражения COVID-19, - комментируют в пресс-службе управления Роспотребнадзора. – Контакты могут быть в общественной транспорте, магазине, на детской площадке и так далее.

Напомним, обязательный масочный режим уже объявили в ряде регионов. За появление без масок в публичных местах предусмотрен штраф.

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