В Красноярском крае мать сдала в полицию сына, расчленившего свою сожительницу

Поздний звонок в отдел полиции города Ачинска накануне, 11 мая. На том конце приглушенный женский голос, слова произносит так, словно у нее комок в горле:

- Приезжайте. Кажется, мой сын убил свою сожительницу. Записывайте адрес...

Ачинск – город небольшой, от отдела полиции до указанного двора многоэтажки всего несколько минут пути. Когда во двор заехала машина с мигалками, к оперативникам подошла заплаканная женщина в годах.

- Понимаете, я пришла навестить сына, он живет в этом доме. Снимает квартиру на пятом этаже. Подошла к подъезду, а он мне навстречу выходит. В руках много пакетов, тяжелые. И запах неприятный. Я у него спрашиваю, что в них, а сын говорит: мясо испортилось. Какое может быть мясо? Откуда у него столько мяса-то? Он пакеты в мусорный бак выбросил. Я сама проверить боюсь, потому вам позвонила.

Неподалеку в контейнере оперативники и в самом деле обнаружили паркеты. Страшная догадка матери подтвердилась: внутри лежали фрагменты человеческого тела. По всей вероятности, женские.

36-летний подозреваемый забаррикадировался в квартире изнутри. Его пытались уговорить по хорошему выйти и сдаться полиции, но безрезультатно. В конце концов вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли металлическую дверь болгаркой. И в тот самый момент, когда полицейские ворвались в квартиру, мужчина ринулся на балкон, попытался спастись, не удержался и упал вниз.

Подозреваемого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он не в состоянии давать показания. Пока он находится на больничной койке, к нему будут относиться как к пациенту, но уголовное дело уже завели по статье «Убийство». Когда придет в себя, он должен будет рассказать, что же произошло между ним и его 50-летней сожительницей и что стало причиной столь жуткого убийства.