Шьют, поют, рисуют, учат ПДД и фотографируют: в Красноярске представили ТОП-5 самых популярных блогеров-учителей

Многие педагоги пытаются увлечь детей полезными занятиями через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

Быть блогером сейчас очень модно. Но эта загадочная профессия у многих до сих пор вызывает недоумение и непонимание. По сути, это человек, который ведет онлайн-дневник. Публикует новые записи, которые интересные ему самому и его аудитории – подписчикам. Это могут быть видеоролики, фотографии о развлечениях, путешествиях, красоте, автомобилях, животных и даже… учебе.

Как выяснилось, в Красноярске многие педагоги устремились в интернет и их странички пользуются большой популярностью. Ведь там они пишут не только об уроках, а еще о своих увлечениях, хобби, достижениях. И, конечно, все они всегда готовы поделиться знаниями!

Ирина Кухтачева, заместитель директора и учитель химии лицея №2 Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Перед вами 5 учителей-блогеров, у которых сотни подписчиков в Instagram.

Ирина Кухтачева, заместитель директора и учитель химии лицея №2. У нее более 2 тысяч подписчиков. Ее увлечение – шитье. На страничке педагога можно узнать, как сшить необычную вещь всего за 2 часа, почему цветочный принт нельзя сочетать с полоской, а также как сделать чешские стеклянные пуговицы изюминкой любой вещи. И ведь Ирина Витальевна не только дает ценные советы, но сама выступает в качестве модели. И весьма успешно. Каждый день армия ее подписчиков прибавляется. А значит, людям интересно ее творчество.

Творчество Ирины Витальевны Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Директор гимназии №15 Татьяна Федулова преподает русский язык и литературу. В свободное от работы время пишет картины и делает брошки из бисера и страз. Часто признается: «Нет ничего лучше, чем после трудового дня погрузиться в любимое хобби»:

Директор гимназии №15 Татьяна Федулова Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«Рисую с детства, но долго не бралась за кисть. Год назад решила снова начать. Могу картину за несколько часов нарисовать. Это такая психологическая разгрузка и очень сильно помогает в работе со школьниками. На переменах мы можем поговорить не только о предмете, но и о живописи, о художниках. Детям важно видеть творческих, разносторонних преподавателей.

В ее «копилке» более 1 тысячи подписчиков.

Творчество Татьяны Федуловой Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Социальный педагог школы №152 Светлана Карташева - 24 152 подписчика. Оооо! Это очень полезный профиль по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Ведет их лучший педагог регионального этапа Всероссийского конкурса по обучению основам безопасного поведения на дорогах.

Социальный педагог школы №152 Светлана Карташева учит детей ПДД Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Светлана Николаевна 17 лет работала в ГИБДД специалистом по пропаганде, теперь готова все накопленные знания передать школьникам и родителям. А еще она - классный руководитель в 5 «б». Ее ребята все посты и сторис педагога знают наизусть.

Ребята все посты и сторис педагога знают наизусть Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Тысячу подписчиков учителя русского языка и литературы №121 Владислава Малышев можно смело отнести к его поклонникам. Коллеги и ученики уверяют: «У него не уроки, а песни!». Ведь молодой педагог профессионально занимается музыкой.

Учитель русского языка и литературы №121 Владислав Малышев Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Своими новыми композициями делится на своей страничке. И ведь добрую часть лайков получает как раз от своих учеников. В Instagram он известен под ником DANTEEN.

Добрую часть лайков Владислав получает как раз от своих учениковФото: vk.com/krasnoyarskrf

Алена Елеонович преподает физику и информатику в школе №45 - 560 подписчиков. Ее увлечение – фотография. С этого года Алена Елеонович начала вести i-класс proфото. На новый курс записались 15 человек.

Алена Елеонович преподает физику и информатику в школе №45 Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На первом занятии ребята самостоятельно находили локации на территории школы и делали фотографии, а потом мы вместе разбирали снимок, и говорили, как можно сделать его лучше. Планы на будущее у педагога большие:

«В дальнейшем будем разбираться в устройстве фотоаппарата, рассматривать особенности разного освещения, выезжать на съемки в профессиональные фотостудии».