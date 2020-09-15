Три грузовика всмятку: в Красноярском крае «КамАЗ» с зерном протаранил мусоровоз, а после влетел в «Volvo»

От сильного удара грузовики разбросало по дороге Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Покореженные грузовики, разбросанные по дороге в большой куче зерна. Такую картину могли наблюдать 13 сентября все водители, проезжающие утром на 625 километре дороги Р-255 «Сибирь». Это участок между Боготолом и Ачинском в Красноярском крае. Даже спустя несколько часов движение транспорта здесь ограничено, его регулируют дорожные полицейские.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, дорогу не поделили три грузовых автомобиля. Один из них даже загорелся. К счастью, пожарные оперативно потушили пламя.

Как все произошло?

- По предварительным данным, водитель «КамАЗа» с зерном не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впередиидущим «мусоровозом», с последующим столкновением с грузовым автомобилем «Volvo», который двигался во встречном направлении, - рассказал Сергей Хасанов, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ачинский».

Удивительно, что после такого ДТП все остались живы. Пострадал один человек: госпитализирован водитель, управляющий «КамАЗом», груженым зерном.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очевидцы пишут в соцсетях: «Все живы, движение закрыто, растаскивают авто попавшие в ДТП!».

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