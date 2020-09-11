«Водитель отвлекся»: несущаяся по трассе фура смяла «Газель» и насмерть задавила двух человек

Несущаяся по трассе фура смяла «Газель» и насмерть задавила двух человек. Фото: ГИБДД 24.

Смертельное ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Несущаяся фура врезалась в стоящую на дороге «Газель», задавила двух человек, еще один пострадал, сообщили наши коллеги из телеканала «ОСА» (Ачинск).

По данным ГИБДД, все произошло в Козульском районе. Вот предварительная информация о случившемся: водитель грузовика Mersedes, двигаясь со стороны Красноярска, допустил наезд на стоящий у правовой обочины автомобиль «Газель». Машина вспыхнула, как факел.

В результате погибли два человека, один получил травмы. По неподтвержденным сведениям, авария унесла жизни двоих дорожных рабочих. Пока личности погибших не установлены.

На место трагедии уже выехали заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Ренат Даутханов, а также исполняющий обязанности начальника ОГИБДД по Козульскому району Александр Шромов.

Предварительно: авария унесла жизни двух дорожных рабочих. Фото: ГИБДД 24.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- 11 сентября 2020 года на участке производства ремонтных работ на автодороге «Сибирь произошло ДТП, - прокомментировали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. – Водитель грузовика отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль «Газель». Погибли два человека, один пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.