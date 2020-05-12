Выплаты на детей в 2020 году в Красноярске: сколько составят и какие семьи смогут получить

Президент РФ Владимир Путин на совещании предложил установить дополнительные выплаты для семей с детьми: ежемесячные (с апреля по июнь) на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей и разовые на детей от трех до 15 лет в размере 10 тысяч рублей. Рассказываем, как получить эти выплаты в Красноярске.

Выплаты на детей до 3 лет

В связи с распространением коронавирусной инфекции, в апреле уже были установлены выплаты на детей до трех лет, но только для семей, имеющих право на материнский капитал. Семьи, оформившие документы через пенсионный фонд, уже получили деньги. Однако в России много семей, у которых нет права на маткапитал. В этой связи президент предложил также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть задним числом. Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Как нам пояснили в отделении Пенсионного фонда по Красноярскому краю, эти выплаты можно оформить уже с сегодняшнего дня. Обратиться за ними можно дистанционно через портал Госуслуг или через сайт Пенсионного фонда pfpf.ru.

Единоразовые выплаты детям с 3 до 16 лет

Семьям, в которых растут дети с трех до 15 лет включительно, с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Обратиться за ней можно уже сегодня, 12 мая.

Условия для получения:

- возраст с 3 до 16 лет (16 может исполниться до 1 июля 2020 года).

- родители и дети - граждане РФ.

Для получения выплаты не важен уровень дохода семьи и наличие работы. Подать заявление можно с 12 мая по 1 октября 2020. Заявление будут принимать на Госуслугах и в личном кабинете ПФР. Выплаты начнутся с 1 июня 2020.

Пособия детям с 3 до 7 лет

Кроме этого, с 1 июня 2020 года малообеспеченные семьи, в которых растут дети от 3 до 7 лет, могут оформить соответствующие детские пособия. Их размер – около 5000 рублей, в зависимости от района проживания. Притом выплачены они будут с 1 января. То есть около 33 тысяч рублей получит средняя семья, у которой доход на одного человека не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. За ними семьям можно будет обратиться в отделы социальной защиты населения по месту регистрации, через МФЦ или сайт Госуслуг с 1 июня 2020 года.

КОНКРЕТНО

Пенсионный фонд Красноярского края, www.pfrf.ru , т. 8-800-250-88-000, 8(391)229-00-01

Горячая линия Министерства социальной политики Красноярского края - 8-800-350-20-50, www.szn24.ru