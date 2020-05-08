Коронавирус «нажал» стоп-кран: как в Красноярске сейчас ходят поезда дальнего следования

Режим самоизоляции практически обрушил пассажирские перевозки. Но жизнь идет, а вместе с ней не останавливаются и поезда. Как красноярцам планировать путешествия, покупать или сдавать билеты и что изменится в ближайшее время? Все самые важные для пассажиров вопросы мы задали начальнику Енисейского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Евгению Елистратову.

- Евгений Павлович, как в этом году красноярцы смогут доехать до курортов Крыма и Краснодарского края?

- Периодичность курсирования поездов в направлении курортов Черноморского побережья на КрасЖД временно сокращается, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Так, поезд 127/128 Красноярск – Адлер с 8 мая по 30 июня пока будет один, по пятницам. С 1 июля по 6 ноября планируем уже два - по средам и пятницам, из Адлера - с 12 мая по 4 июля по вторникам, с 5 июля по 10 ноября по вторникам и воскресеньям. Обычно летом ходят три таких поезда.

Поезд 129/130 Красноярск – Анапа с 11 мая по 5 октября будет отправляться из Красноярска по понедельникам, в обратном направлении в период с 15 мая по 9 октября поезд будет отправляться по пятницам.

Также для маршрутов 127/128 Красноярск-Адлер и 129/130 Красноярск-Анапа временно приостановлена продажа билетов от/до станций, расположенных на территории Казахстана.

Но если будет спрос, назначим дополнительные рейсы, - всех перевезем!

В Крым из Сибири пассажиры, как и прежде, смогут уехать через Ростов, Краснодар или Москву.

- Насколько снизился пассажиропоток: с какого времени, что происходит сейчас и каковы прогнозы на летний сезон?

- В апреле на КрасЖД перевозки пассажиров сократились в поездах дальнего следования - на 70%. Это происходит с середины марта. Прогнозов никаких нет, мы реагируем на ту ситуацию, которая складывается, и повлиять на которую невозможно.

- А что с местными поездами до Абакана, Карабулы и др.?

- Здесь все традиционно, спрос есть, сокращение рейсов не планируется.

- Что сейчас происходит в поездах? Как размещены пассажиры в купейных и плацкартных вагонах? Что с питанием?

- Все поезда дальнего следования оснащены бесконтактными термометрами. Два раза в сутки начальник поезда измеряет температуру пассажирам. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Пассажиры могут попросить у проводника маску, антисептик. Влажная уборка в вагоне производится не менее 4-х раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств.

До 11 мая особый режим продажи билетов: по два пассажира в купе и по три на отсек плацкартного вагона (вместо шести). Стоимость билетов при этом не увеличивается.

Исключение сделано для семей – на них новые правила рассадки не распространяются.

Что касается вагонов-ресторанов, то сейчас ситуация такая: либо их нет из-за резкого снижения количества пассажиров, либо они предлагают горячее питание на вынос.

- Пока не отменен режим самоизоляции, что происходит с пассажирами, приехавшими из Москвы и Петербурга?

- Тех, кто прибывает из Москвы и Санкт-Петербурга, встречают сотрудники Роспотребнадзора. Остальные пассажиры, которые приезжают в Красноярск на поезде, выходят из вагона и идут по своим делам.

- Как купить, как вернуть билеты, как поменять на другую дату? Есть ли особый порядок для пассажиров старше 65 лет?

- Глубина продаж билетов на поезда уменьшена с 90-120 суток до 45 суток – поскольку люди не могут сейчас планировать свои путешествия заблаговременно.

Это временная мера, после снятия ограничений глубина продаж вернется.

Что касается возврата билетов, то до 2 июня стоимость возвращается в полном объеме без дополнительных сборов и плат, после 2 июня возврат происходит на обычных условиях. При изменении даты поездки нужно сдать билет и купить новый.

Для пассажиров 65+ у нас такой же порядок, как и для других пассажиров, единственное, что мы им рекомендуем, отменять поездку дистанционно – это безопаснее, не нужно никуда ходить. Специально для этого разработана технология дистанционной отмены поездки.

Чтобы вернуть денежные средства за оформленные в кассах и неиспользованные билеты на поезда, отправляющиеся до 1 июня включительно, пассажиру можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласует с пассажиром кассу АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), где при наличии оригинала проездного документа в течение 180 дней с даты обращения можно будет вернуть денежные средства. Возврат электронных билетов пассажиры делают самостоятельно с использованием тех веб-ресурсов, на которых они были оформлены.

Еще одно важное изменение - с 23 апреля при покупке билета на поезд пассажиры должны указывать свои контактные данные. Раньше это было по желанию, сейчас – обязательно и эта норма закреплена на законодательном уровне. Это нужно для того, чтобы отправить пассажиру уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Информирование пассажиров осуществляется бесплатно и адресно.

- Повлиял ли коронавирус на традиционные летние льготы для школьников и студентов?

- Не повлиял, акция «Счастливые каникулы» традиционно будет. Детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул с 1 июня по 31 августа будет предоставлена скидка в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования. Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.

Для студентов и аспирантов очных отделений действует специальная программа «РЖД-бонус», по ней скидка на билеты в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в скоростных поездах – 25%.

Конкретно

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.