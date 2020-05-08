В творческом конкурсе «Приключения овощей!» победили десять участников

Овощи на Луне, на пляже, на дне моря, сплавляющиеся по реке, расследующие преступления, защищающие слабых, обладающие суперспособностями, противостоящие вирусу и злым похитителям принцесс… Сюжетов столько, что впору кино снимать. А придумали это все участники творческого конкурса «Приключения овощей!». Это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).

Напоминаем, что в финал должны были попасть 10 участников в двух номинациях. И сегодня мы готовы назвать имена победителей конкурса.

1 место - Алексей Клименко Фото: личный архив

В номинации «Выбор читателей» (лидеры голосования).

1 место - Алексей Клименко. За его рисунок проголосовали 486 раз. 6-летний художник изобразил акварелью очень красивые и аппетитные белые грибы. Мальчик занимается в клубе «Творческая гостиная».

2 место - Анастасия Комарова Фото: личный архив

2 место - Анастасия Комарова (421 голос). Девочка нарисовала путешествующие овощи и подписала: «Как хорошо по дороге с овощами».

3 место - Кира Фролова Фото: личный архив

3 место - Кира Фролова (418 голосов). На рисунке овощи взбунтовались, просят помощи и требуют не нарушать их права. Очень похоже на сцену из сказки «Чипполино».

4 место - Артем Вигуль Фото: личный архив

4 место - Артем Вигуль (392 голоса). Артем учится в 1 классе гимназии №7 в Красноярске. Он нарисовал, как принцессу-морковку похитили злые стражи-овощи - капуста, тыква и свекла. И заточили несчастную в башню. Но рыцарь-огурец прискакал ее спасти.

5 место - Алексей Потылицын Фото: личный архив

5 место - Алексей Потылицын (313 голосов). На его рисунке изображен мальчик-лук.

В номинации «Выбор партнера» победителями стали авторы рисунков, которые очень сильно понравились генеральному партнеру конкурса ТА «4 сезона».

Семен Сухоруков нарисовал овощи на радуге Фото: личный архив

Семен Сухоруков. Семену 4 года, он посещает группу «Радуга» в детском саду №296. Ребенок настолько соскучился в период самоизоляции по своим друзьям и любимым воспитателям, что нарисовал овощи на радуге. Семен написал:

«Я очень скучаю по воспитателям, ребятам, нашим занятиям и играм. И я очень мечтаю, также как эти овощи на рисунке, взяться за руки со своими друзьями и пойти в свою любимую «Радугу». А пока мы все дома, не будем унывать, будем запасаться витаминами всех цветов радуги! Рисунок мы рисовали с мамой и младшим братиком на бумаге формата А3 масляной пастелью».

Виктория Ливанас и ее спортивные овощи Фото: личный архив

Виктория Ливанас. Вике 3 года. Она нарисовала, как овощи катаются на коньках. А вот и история, которая с ними приключилась:

«Стоял прохладный зимний вечер... Овощи с корзинки бабушки сбежали, чтобы покататься на коньках. Брат и сестра Морковкины с детства имели талант к фигурному катанию, так что показать «класс» другим овощам для них не составляло труда. Фиолет Баклажанович все никак не мог научиться кататься, но его верный друг Свекл Петрович помогал встать и продолжал его учить. Впоследствии у Фиолета стало получаться. Помидорка с Броколли и Огурцом играли в «догоняшки». На этот раз догоняла Помидорка. Огурец и Брокколи так быстро катались, что Помидорке было тяжело их догнать, но она не сдавалась и прикладывала все силы. Все овощи очень весело провели время, и для них это было самым настоящим приключением».

Маша Тимошенков отправила свои овощи на юга Фото: личный архив

Мария Тимошенко. Маше 7 лет. Она изобразила, как сибирские овощи гостят в теплых странах. «Я обожаю овощи и фрукты, лето и рисовать! На моем рисунке - путешествие овощей на Гавайи!».

Марченко Виолетта нарисовала кругосветное путешествие овощного микса.

Марченко Виолетта и ее овощи-путешественники Фото: личный архив

Марин Дмитрий. Диме 5 лет, это воспитанник старшей группы «Ромашка» в детском саду №31. На его рисунке овощи прогоняют всем надоевший коронавирус. Как? А вот и рецепт:

«Я, как, наверное, каждый из нас, верю в сказки! А в эту сказку, которую мы придумали всей семьей, хочу поверить особенно. Ведь на улице теплая и солнечная весна, хочется гулять, но мы терпеливо сидим дома и ждем, когда случится чудо. На рисунке Сибирские овощи прогоняют прочь опасный коронавирус, который захватил весь Мир. Я назвал свой рисунок «Овощи против злого вируса». В них кладезь витаминов и, если мы будем их употреблять в пищу каждый день, наш иммунитет справится с любой заразой».

Дима Марин нарисовал овощи, которые прогнали вирус Фото: личный архив

Поздравляем победителей конкурса! Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Красноярском крае, собрать всех вместе мы не сможем. Поэтому каждый из вас после 14 мая 2020 года с 13.00 до 17.00 сможет забрать диплом и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона» в редакции «Комсомольская правда» (мы находимся по адресу Никитина 3 «Б»). Там вас сфотографируют возле баннера «Комсомольская правда», а фото отправят по электронной почте.

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе. А также благодарим родителей, педагогов и воспитателей, которые им в этом помогали.

Скачать дипломы «За активное участие» можно будет на странице конкурса после 14 мая.

КСТАТИ

Уважаемые педагоги, отправившие на конкурс 10 и более рисунков, отправьте свои данные (ФИО, учебное заведение) на электронную почту konkurs_kp@ mail.ru с пометкой «Приключения овощей». Вам будут отправлены именные дипломы.

Посмотреть на рисунки участников можно здесь!