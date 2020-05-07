2020-05-07T13:56:08+03:00
Общество

«Балтика» выпустила новый квас — «Хлебный край Белорусский рецепт»

Новинку уже можно найти на полках магазинов в ПЭТ-упаковке объемом 1,35 л., а также купить в розлив в бир-бутиках
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«Хлебный край Белорусский рецепт» — натуральный хлебный квас, обладающий освежающим кисло-сладким вкусом и насыщенным ароматом свежего ржаного хлеба.

«Хлебный край Белорусский рецепт» производится из натуральных ингредиентов без использования консервантов. Высокое качество продукта достигается за счет применения традиционной технологии приготовления кваса непосредственно из солода, благодаря чему в нем сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Основными компонентами напитка являются вода, ячмень и ржаной солод — именно по такому рецепту и готовится классический белорусский квас. В основе рецепта нового продукта — многолетняя экспертиза специалистов «Балтики» и анализ предпочтений потребителей. Опираясь на уникальный багаж знаний о солоде и брожении и самые современные технологии, компания предлагает потребителям абсолютно натуральный квас отличного качества по доступной цене. «Хлебный край Белорусский рецепт» — идеальный напиток для утоления жажды.

Первые розливы «Белорусского рецепта» состоялись в марте, и новинка уже появилась на полках магазинов формата традиционной розницы. В ближайшее время «Хлебный край Белорусский рецепт» можно будет найти в магазинах федеральных сетей и на онлайн-площадках, торгующих продуктами питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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