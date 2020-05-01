Крупный бизнес продолжает помогать в борьбе с коронавирусом

Руководители крупных производств страны, бизнесмены, власти разных уровней, обычные люди - все понимают, что преодолеть пандемию можно только совместными усилиями. Поэтому большой бизнес сейчас активно продолжает свои социальные программы, развивает корпоративное волонтерство и оказывает всестороннюю помощь властям для борьбы с COVID-19.

Бизнес Красноярского края не остался в стороне

Крупные финансово-промышленные группы, которые работают в Красноярском крае, регулярно выделяют немалые средства на заботу о своем персонале и на развитие инфраструктуры в регионе.

После объявления режима самоизоляции, в крае нужно было в кратчайшие сроки сделать очень много для противостояния пандемии. И прежде всего – обеспечить защиту людей, подготовить и оснастить необходимым оборудованием медицинские учреждения. Большие компании и здесь не остались в стороне, всесторонне помогают в выполнение этих задач – закупают медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, тесты и средства индивидуальной защиты, содействуют развитию медицинской инфраструктуры, оказывают дополнительную социальную поддержку местным сообществам, включаются в помощь жителям края, оказывая значимую поддержку своим корпоративным волонтерам.

«Полюс» среди первых доставил в Красноярск экспресс-тесты для диагностики коронавируса.

Компания СУЭК передала Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи современные передвижные рентгенаппараты.

РУСАЛ начал строительство двух современных медицинских центров для лечения внебольничной пневмонии в Ачинске и Богучанском районе. Центры будут оборудованы современной аппаратурой и впоследствии будут перепрофилированы под современные иммунологические центры.

Средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020 год ПАО «Богучанская ГЭС» решено передать Кежемской районной больнице на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и кардиомониторов.

«Норникель» выделил в целом на борьбу с коронавирусом более 10,5 млрд рублей. Деньги направляются на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и развитие медицинской инфраструктуры в регионах, где комбинат осуществляет свою деятельность. Компания непрерывно следит за развитием ситуации, прикладывает максимум усилий для минимизации рисков и сокращения распространения коронавирусной инфекции. Для медучреждений Красноярского края уже закуплены 20 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов состояния пациентов, 4 цифровых рентгеновских аппарата и другое медицинское оборудование. Особое внимание оказывается северным территориям края. В помощь медикам Норильска и Дудинки уже направлены медицинское оборудование и лекарства более чем на 84 млн. рублей. Для поддержки малого и среднего предпринимательства в Норильске, более 150 предприятиям-арендаторам объектов компании были предоставлены каникулы по аренде и коммунальным платежам. Кроме того, выделен миллион рублей на приобретение и доставку продуктов и товаров первой необходимости малоимущим норильчанам. Поддерживается активно и волонтерство. В благотворительной акции «Волонтеры спешат на помощь», которую запустил «Норникель», сотни неравнодушных людей помогают доставлять продукты, медикаменты, вещи нуждающимся, обучают пожилых пользоваться услугами через интернет.

Забота о людях – в приоритете

Безусловно, введенные в связи с пандемией, вынужденные ограничительные меры оказывают существенное влияние на нашу экономику. Для жизнеобеспечения каждого региона, не только на власть, но и на крупные бюджетообразующие компании, предприятия с непрерывным производственным циклом возлагается большая ответственность за действенные мероприятия по обеспечению стабильной работоспособности производств и социальной инфраструктуры на местах.

Здоровью работников и членов их семей, крупный бизнес всегда уделял особое внимание. Ведь качество производственных процессов напрямую зависит от самочувствия и стабильности каждого сотрудника без исключения. И очень важно, что в сложный эпидемиологический период наши компании усилили меры по защите здоровья персонала и увеличили социальную поддержку своим работникам.

Например, в «Норникеле» с начала эпидемии более 10 тысяч сотрудников перевели на работу в режиме удаленного доступа. Что примечательно, в компании сохраняют 100% заработной платы даже тем, у кого отсутствует удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам, у кого нет возможности выполнять свои трудовые обязанности по причине закрытия детских дошкольных учреждений. При этом, в качестве временной меры работникам непрерывно действующих подразделений производится доплата.

Победить вирус можно только вместе

Предприятия, бизнесмены, власти разных уровней, обычные люди из всех уголков страны объединились, чтобы преодолеть пандемию. Помощь сейчас нужна самая разная и, уделив немного личного времени, каждый человек может сделать что-то важное и нужное для другого.

Крупные компании помогают сами и развивают корпоративное волонтерство, малые предприятия перепрофилируются на время коронавируса и шьют маски, общественные движения привлекают волонтеров-добровольцев, супермаркеты запускают добрые акции - покупатели заполняют продуктами «тележки добра» для людей в трудной жизненной ситуации. Наши неравнодушные люди собирают деньги на кофемашину для врачей, доставляют личным транспортом продукты, чинят нуждающимся старые компьютеры, чтобы дети могли дистанционно учиться или покупают новую технику многодетным семьям, чтобы все в семье успевали делать уроки.

Нам всем нужно верить, что даже небольшими усилиями можно помочь и что только вместе мы – сила!