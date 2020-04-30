Приключения красноярцев в Таиланде: «Думали, уже не вернемся домой»

Еще немного, и на родину мы бы вернуться не смогли!»

Александр Иоффе, красноярский психолог, полюбил Таиланд еще в 1997 году. С тех пор он каждый отпуск проводил именно там. Но этой весной у него, как и у многих российских туристов, возникли проблемы с возвращением. Ждали возможности вернуться около месяца. И вот, 23 апреля, Александр наконец-то прилетел в Красноярск. Почему тайцы все же недолюбливают русских, и как прожить туристу без денег?

Вечный отпуск

- «Застрять» в Таиланде или на Кипре – голубая мечта для многих. Море и солнце против российской душной самоизоляции… Но когда пора домой – пора домой? И вынужденный отпуск превращается в муку...

Александр ИоффеФото: из личного архива

- Так и есть. Конечно, там тепло, хорошо и безопасно. Мы боялись, что вообще не сможем попасть домой. Таиланд с 18 апреля открыл сухопутные границы, 15 мая откроют полеты по юго-восточной Азии и в Китай, а с 1 июня у них в планах открыть вообще все. И, возможно, наши вывозные рейсы прекратятся. Изначально отъезд наш был назначен на определенный день, но этот рейс отменили. Следующий рейс назначили на 9 апреля и прислали билеты, но его тоже отменили. У нас, как и у многих, разрешение на проживание заканчивалось. Надо отметить, что наше посольство в стране активно помогало, выдавая специальные письма с просьбой на продление визы в стране на 30 дней. У многих приехавших, особенно с просроченными разрешениями, началась паника: стали образовываться огромные очереди в иммиграционных офисах, все это на нервах, при жаре. Стояли до позднего вечера, у них такие правила: если человек зарегистрирован в очереди, то служба работает до последнего клиента. И если раньше рабочий день заканчивался в 16.30, то во время ажиотажа они стали работать до 22 часов. И поэтому 8 апреля власти Таиланда приняли решение – сначала до 30 апреля, а потом (22 апреля) аж до 31 июля автоматически продлить всем разрешения на проживание в стране.

- А на что люди, в частности туристы, которые не могут выехать, живут?

- Практически везде начали снижать цены на проживание. Ряд монастырей Таиланда приглашали: приходите, живите. Выставляют бесплатную еду на улицах. Но для того, чтобы жить долгое время, все равно нужны хотя бы какие-то деньги, ты ж не будешь два месяца питаться за чужой счет! У многих в России остались пожилые родители, дети, никто ж изначально не рассчитывал так надолго там зависнуть! Но повышенного спроса на бесплатную еду и воду нет, очереди у монастырей только там, где с едой еще и немного денег дают.

В аэропорту ТайландаФото: из личного архива

- Как тайцы относятся к русским?

- Конечно, к нам было неоднозначное отношение. Многие проговаривали, что всю заразу к ним привезли иностранцы. В какой-то мере это отношение оправдано. Сами русские себя не всегда правильно ведут. Например, что касается масок: ну если принято там ходить в масках, то что стоить ее надеть? Нет, многие нарушают, ходят без масок, тут ведь дело не в то, что маска помогает или нет. Просто у тайцев это в менталитете. Если ты себя плохо чувствуешь, то принято надевать маску, и хождение без маски в сложившейся ситуации — это просто неуважение к хозяевам. В Паттайе из всего количества заболевших, часть иностранцев, в том числе и русских.

Возвращение

- Вывозить россиян могут только те авиакомпании, которые выиграли тендер. И вопреки мнению, которое транслируется с российских федеральных каналов, никого бесплатно не вывозят! У вас обязательно о должен быть билет на вывозной рейс, или хотя бы купленный на отмененные рейсы. Но была такая сложность. После того, как рейс отменяют, и пассажиры отказываются от билета, им возвращают не деньги, а сертификаты, которыми можно воспользоваться в течение года. Но когда возникает ситуация, что можно улететь, выясняется, что сертификаты в оплату не принимают. Билет до Красноярска, при отсутствии уже купленного старого билета, стоил примерно 400 евро на взрослого, а во время ажиотажа стоимость на отдельные направления доходила и до более высоких значений. Люди всячески искали, занимали, чтобы улететь.

В аэропорту ТайландаФото: из личного архива

Понятно, что в битком набитом самолете никакие санитарные условия особо не соблюдались. Пассажиры были со всей Сибири: с Алтая, Томска, Новосибирска, Красноярска. Когда мы прилетели в Новосибирск, всех выпускали поэтапно, а, нас, красноярских - последними, потому что потом, мы на этом же самолете полетели в Красноярск. Обратил внимание, что в новосибирском аэропорту было очень много полиции, причем - не последних чинов. И все очень вежливо, доброжелательно и по-деловому. Где-то через полчаса к нам вышел представитель авиакомпании и объявил, что нам нужно получить отметку о прибытии в Россию, после чего можно будет вернуться в тот же самолет. Когда прилетели в Красноярск, нам измерили температуру, мы заполнили анкету, получили багаж и прошли в автобус. Все также четко, оперативно. Удивило, что анкеты, где указывается только фамилия, имя, отчество, адрес проживания и телефон, заполняли врачи. Зачем это должны делать именно врачи – мы не поняли. Мы прошли в автобус и нас довезли до дома. На следующий день я, как ответственный человек, позвонил в Роспотребнадзор, чтобы отметиться. И выяснилось, что ни наших анкет, ни данных о нас там нет. Нас повторно записали, но пока никак не проверяли. Но ждем, что на 10-й день все же про нас вспомнят и возьмут анализы.

А как у них?

- Заболевших на весь Таиланд - примерно 3 тысячи человек, из них уже 2500 выздоровели и около 300 еще лечатся. Непонятно, почему Таиланд называют эпидемиологически неблагоприятной страной. За все время умерло 50 человек. Во всех магазинах посетителям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. И конечно соблюдается социальная дистанция. Разметка везде. С 10 вечера до 4 утра введен комендантский час и на улице находиться нельзя, за исключением крайних случаев. Это связано не столько с ограничением прав граждан, а скорее с заботой о них. Потеря работы активизировала криминальные слои населения. Ну конечно тайцы очень напоминают нас, поэтому за две недели, пока был комендантский час, было выписано 16 тысяч штрафов. И это не те, кто гулял ночью, а стритрейссеры и компании, отмечающие различные поводы. Кроме того, с 11 апреля и до 30 апреля, был введен сухой закон (тайцы в одиночку не пьют, и это скорее для ограничения собираться компаниями). 2 апреля закрыли все городские пляжи. Все это делается для того, чтобы люди не собирались компаниями больше двух-трех человек, кстати пляжи контролируются дронами, которые передают предупреждения на трех языках.

Бесплатная еда

Паттайя закрыта и на машине из другого района без пропуска перемещаться нельзя, всех останавливают, проверяют. Забавно, когда проверяют документы, ты не снимаешь маску, что они видят, как сверяют тебя с фото – не понятно. В общественных местах обязательно нужно ходить в маске. Если не соблюдаешь эти правила, штраф – до 20 тысяч бат, это сегодня уже около 60 тысяч рублей. Маски продаются на каждом углу: в аптеках, в магазинах, на улицах, везде стоят антисептики.

Везде закрыты развлекательные, торговые центры, кроме продовольственных отделов. С 7 апреля закрыты отели, рестораны работают только на вынос. Стройки, промышленные предприятия работают. И везде, пользуясь перерывом, вызванным пандемией, идет ремонт. Ремонтируются рестораны, отели, дороги. В больницах тайских также, как и у нас, все плановые операции отменены. Для желающих есть бесплатное тестирование, на которое нужно только заранее записаться.

В битком набитом самолете никакие санитарные условия особо не соблюдалисьФото: Мария ЛЕНЦ

Для своих граждан государство Таиланд предусмотрело очень хорошие меры поддержки. Снизили цену на бензин - с 28-ми до 16-ти бат, понизили оплату электричества (а для Таиланда это существенная часть семейных затрат). То же с продуктами. Понятно, что кофе или майонез в цене не упали, а яйца, молоко, хлеб, рыба и все необходимые продукты постоянно дешевеют, плюс акции: два по цене одного. Лишившимся работы платят компенсации в размере от 5 до 15 тысяч бат, это очень приличная сумма.