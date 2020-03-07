Белая медведица Аврора из Красноярска прибыла к своему жениху в Ижевск

Белая медведица Аврора, любимица красноярцев, покинула парк флоры и фауны «Роев ручей». Много лет она состояла в отношениях с медведем Феликсом, но увы, закончились они ничем. От пары ждали потомство, но так и не дождались. А тут пришло предложение «руки и сердца» от обитателя ижевского зоопарка по имени Балу (через сотрудников, разумеется).

Руководство «Роева ручья» подумало и решило: а вдруг из этого что-то получится. Тем более, что в Красноярске сейчас три медведицы, кроме Авроры есть еще найденыши Урсула и Марфа и скоро обе барышни войдут в брачный возраст.

В минувший вторник 3 марта Аврора отправилась в путь, в столицу Удмуртии. Ей предстояло проделать 3 тысячи километров. Для нее приготовили специальную надежную клетку, поместили ее в фургон, надежно закрепили и отправили в путь. Сопровождал Аврору ветеринарный врач. Все три дня, пока ехали из Красноярска в Ижевск, он следил за ее самочувствием, питанием и настроением.

Аврору поместили в надежную клетку - в ней она благополучно доехала до Ижевска. Фото: "Роев ручей"

Стоит сказать, что медведица отлично перенесла дорогу, хлопот не доставляла, беспокойства не проявляла – она полностью доверяла людям (ее вместе с сестрой крохами нашли на севере после гибели матери). Сотрудники ижевского зоопарка, увидев Аврору, ахнули: красавица. Упитанная, здоровая, в прекрасном расположении духа.

- Некоторое время Аврора будет находиться одна, проходить обследования и карантинные процедуры, так положено. А ровно через месяц ее познакомят с претендентом на руку и сердце – белым медведем Балу, который тоже, как и Аврора попал в зоопарк из дикой природы, - рассказали специалисты «Роева ручья». Они надеются, что Аврора с благосклонностью отнесется к новому партнеру. Брачный период у белых медведей длится с марта по июнь. И если у пары все сладится, у них появится потомство.

Сначала - карантин, затем встреча с женихом. Фото: "Роев ручей"

А как же Феликс, спросите вы? После объезда своей подруги он начал поглядывать на Урсулу...

Добавим, что в ижевском зоопарке созданы хорошие условия для содержания животных. Там есть круглогодичный бассейн, водопады, пляж, специальная родильная берлога. В скором времени вольер северных животных появится и в Красноярске, его возведение и обустройство идет полным ходом при содействии компании «Роснефть».