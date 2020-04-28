Актеры Красноярского театра кукол прочитают детям сказки по телефону

Услышать сказки в исполнении красноярских актеров можно будет по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 с 19 до 22 часов по красноярскому времени 29 апреля.

Помимо актеров Красноярского театра кукол в этот день сказки детям прочитают известные театральные деятели, журналисты, телеведущие из разных регионов России. Федеральный детский проект #ВсказкуИзДома в середине апреля был запущен компанией МТС, Российским движением школьников, факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ. Бесплатная «горячая линия» сказок для ребят до 14 лет сразу стала востребованной во всех регионах страны. Только за первую неделю на бесплатный номер поступило больше 10 тысяч звонков из 11 часовых поясов России, прочитано свыше 850 часов сказок.

«Вот уже больше 80 лет Красноярский театр кукол открывает для малышей из города и края двери в мир волшебной сказки. Многие поколения красноярцев приходят сюда на кукольные спектакли со своими мамами и папами, а затем вырастают и приводят собственных детей. Театр всегда дарил добрые эмоции и вдохновение ребятам и их родителям, несмотря на разные исторические обстоятельства. Сейчас, когда дети скучают в самоизоляции, а родители испытывают тревогу, это тем более необходимо. Мы рады, что к нашей сказочной акции присоединились актеры любимого красноярцами театра», - рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

«Наш театр, как и большинство в России, на время закрыл свои двери для зрителей. Но современные технологии дают возможность общаться со зрителями и дарить детям эмоции. Приглашаем ребят к путешествию в сказку, наши актеры будут ждать вашего звонка», - объяснил главный режисёр Красноярского театра кукол Евгений Ибрагимов

Также для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

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