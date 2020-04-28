2020-04-28T06:03:35+03:00
Здоровье

В Норильскую городскую больницу №2 поступил новый рентген-аппарат

Компания «Норникель» продолжает активно помогать Красноярскому краю в приобретении оборудования и материалов для медицинских учреждений региона
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Цифровой рентген-аппарат для качественного обследования

В городскую больницу №2 Норильска, где проходят лечение больные коронавирусом, поступил новый рентген-аппарат, приобретенный краевым минздравом на средства «Норникеля». На 27 апреля в городе официально зарегистрировано 5 случаев COVID-19. Больных с пневмонией направляют именно сюда на обследование и дальнейшее лечение. Сейчас здесь 26 таких пациентов. Если инфицирование не подтверждается, людей переводят в другие отделения.

- Всем пациентам необходимо провести качественное обследование, для которого как раз необходимо современное оборудование, в том числе новый цифровой палаточный передвижной рентген-аппарат, – пояснил Константин Калинин, главный врач городской больницы № 2. - С его помощью мы получаем мобильность. Не требуются пленки и их проявка – от чего напрямую зависит скорость обследования. Плюс в любой момент, если потребуется, без сканирования можно по интернету отправить снимки в любую точку для дополнительной консультации. Качество цифрового аппарата намного выше. Новый аппарат уже поступил и его готовят к работе.

Оборудование для самых отдаленных территорий

Также «Норникель» выделил деньги на приобретение современного медицинского оборудования для Таймырской межрайонной больницы, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. Больница, которая находится в Дудинке, получила аппараты ИВЛ, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, анализатор газов крови и целый список другого оборудования и лекарств. Большую часть работы по оснащению стационара для инфицированных больных взял на себя «Норникель». В том числе компания помогла с монтажом разводки кислорода и дополнительного электрического оборудования для подключения аппаратов ИВЛ.

- Оборудование, закупленное на средства «Норникеля», поможет предотвратить человеческие потери и защитить медицинский персонал в условиях пандемии, - отметил глава Дудинки, Юрий Гурин. - Большая часть наших жителей трудится в Заполярном транспортном филиале, ограничительные меры на который не распространяются. Очень важно сохранить возможность качественной медицинской помощи для них и их семей. Оборудование позволит оказывать качественную медицинскую помощь на территории города Дудинки без маршрутизации пациентов в другие лечебные учреждения.

Своевременная помощь – самая ценная

Еще в самом начале пандемии специалисты компании «Норникель» вместе с представителями органов власти в регионах, где сосредоточена деятельность компании, провели анализ потребностей медицинских учреждений на местах. По итогам этой работы был сформирован список, согласно которому медикам Норильска, Дудинки, Мончегорска, Печенгского и Газимуро-Заводского районов направлено медоборудование и лекарства.

- Когда возникла тема самоизоляции, мы провели глубокую ревизию медицинских мощностей в регионах нашего пребывания. В частности, в Норильске, - отметил Владимир Потанин - По большинству позиций таких, как маски, гигиенические приборы, препараты и так далее, у нас есть месячный запас или даже более. Мы продолжаем его пополнять.

Общая помощь, предусмотренная «Норникелем» на борьбу с коронавирусом составляет 10,5 млрд. рублей. Из них только в апреле было выделено 3 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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