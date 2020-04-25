2020-04-25T16:50:32+03:00
Происшествия

Весь город в дыму! Под Красноярском из-за поджога травы огонь перекинулся на поселок и дачный массив

Чтобы отстоять населенные пункты, пожарным приходится тушить огонь с помощью вертолета [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Тушить пришлось с вертолета Фото: Наш мкр. СолнечныйТушить пришлось с вертолета Фото: Наш мкр. Солнечный
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Сразу два больших пожара случились под Красноярском в субботу, 25 апреля. Полыхнуло, по словам очевидцев, практически одновременно из-за пожогов сухой травы - в поселке Сухая Балка (Емельяновский район) и бывшем совхозе «Сибиряк», где сейчас большой дачный массив.

Пожар в дачном массиве за Солнечным.Видео: Наш мкр. Солнечный

По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, в Сухой Балке горит 0,1 гектара травы. Пламя перекинулось на строения.

- Для оперативного тушения пожара к месту был направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС. - Он совершил 13 сливов общим объемом 65 тонн. В результате пожара пострадали 5 строений. К тушению привлекались 15 человек и 5 единиц техники.

Пожар из-за поджога травы.Видео: Оксана Веселова

Еще один крупный пожар - в «Сибиряке» Сюда направлено 38 пожарных и 13 единиц техники. Трава выгорела на 5 гектарах площади. В пабликах микрорайона Солнечный местные пишут, что горит больше 10 дачных домиков. Люди уверены - это целенаправленный поджог сухой травы.

- Жаль людей, у нас в «Русиче» слышно было как взрывались газовые баллоны, и стрелял шифер на горящих домах, - пишут местные в соцсетях. - Такой ветер сегодня и жара, а люди все равно жгут. Как не понимают!

Пожар в Солнечном.Видео: Наш мкр. Солнечный

В данный момент пламя локализовано. Пострадавших нет.

Наши корреспонденты сообщают с мета событий, что пожарным удалось отстоять населенный пункты, но огонь пока что не ликвидирован, и он движется в сторону Бадалыка.

- Траву подожгли на горе. Поразительно, как в режиме самоизоляции люди ухитряются не только гулять, но и устраивать поджоги. Дачи отстояли, но гора продолжает полыхать, - сообщают наши корреспонденты с места пожара. - И там сейчас видна цепочка огня, как ее ликвидировать - пока не понятно. И это займет много времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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