В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета. Она должна была состояться сегодня днем, 24 апреля. В составе Совета 50 народных избранников, для кворума необходимо как минимум 34 человека, а приехали только 30. Остальные 20 человек прогуляли сессию без объяснения причин.

Глава республики Валентин Коновалов был крайне разочарован. Во-первых, депутаты должны были заслушать его отчет о проделанной работе. А во вторых:

- На повестку дня 18-й сессии были вынесены законопроекты о мерах социальной поддержки приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроекты о снижении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и другие, - заявил Коновалов и поименно перечислил на своей странице в соцсети всех депутатов, не явившихся, чтобы исполнить свой долг.

- Парламенты других регионов страны, в частности Республики Тыва и Красноярского края, уже провели свои апрельские сессии и приняли пакеты антикризисных мер помощи своим жителям и бизнесу, - добавил губернатор Хакасии.

Спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев тоже не скрывает эмоций:

- Вопрос хотел бы многим депутатам задать: они вообще планируют участвовать в работе Верховного Совета или нет?

Те из парламентариев, кто приехал на заседание, оценивают срыв сессии как преднамеренный сговор. Например, Григорий Назаренко:

- Понятно коронавирус. Понятно, что у кого-то обсервация, у кого-то другие свои условия, но 20 человек – это явный перебор. Очень похоже на саботаж.

Остается добавить, что ряд антикризисных мер не требуют одобрения депутатов, поэтому правительство Хакасии уже приняло их. А вот как поддерживать население и предпринимателей в нынешних условиях – придется решать позже, когда депутаты соберутся на сессию всем составом.