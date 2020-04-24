2020-04-24T15:28:23+03:00
Общество

В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета

На ней должны были принять большой пакет антикризисных мер помощи населению и бизнесу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета. Фото Валентина КоноваловаВ Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета. Фото Валентина Коновалова
Изменить размер текста:

В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета. Она должна была состояться сегодня днем, 24 апреля. В составе Совета 50 народных избранников, для кворума необходимо как минимум 34 человека, а приехали только 30. Остальные 20 человек прогуляли сессию без объяснения причин.

Глава республики Валентин Коновалов был крайне разочарован. Во-первых, депутаты должны были заслушать его отчет о проделанной работе. А во вторых:

- На повестку дня 18-й сессии были вынесены законопроекты о мерах социальной поддержки приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроекты о снижении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и другие, - заявил Коновалов и поименно перечислил на своей странице в соцсети всех депутатов, не явившихся, чтобы исполнить свой долг.

- Парламенты других регионов страны, в частности Республики Тыва и Красноярского края, уже провели свои апрельские сессии и приняли пакеты антикризисных мер помощи своим жителям и бизнесу, - добавил губернатор Хакасии.

Спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев тоже не скрывает эмоций:

- Вопрос хотел бы многим депутатам задать: они вообще планируют участвовать в работе Верховного Совета или нет?

Те из парламентариев, кто приехал на заседание, оценивают срыв сессии как преднамеренный сговор. Например, Григорий Назаренко:

- Понятно коронавирус. Понятно, что у кого-то обсервация, у кого-то другие свои условия, но 20 человек – это явный перебор. Очень похоже на саботаж.

Остается добавить, что ряд антикризисных мер не требуют одобрения депутатов, поэтому правительство Хакасии уже приняло их. А вот как поддерживать население и предпринимателей в нынешних условиях – придется решать позже, когда депутаты соберутся на сессию всем составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Общественная палата Забайкалья начинает акцию "Читаем Конституцию"
Общественная палата Забайкальского края предлагает всем, кто в эти дни находится на самоизоляции, работает удаленно или в череде напряженных будней готов отвлечься, начать читать Конституцию нашей страны
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Новости 24
Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус
Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона
Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей
В Красноярске судимый за изнасилование избил на улице 7-летнюю девочку
«Балтика-Новосибирск» ввела дополнительные меры безопасности для сотрудников во время эпидемии коронавируса
В России дорожные камеры объединят в единую сеть
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков
Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети
В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч
В Китае снова вспышка, но теперь с границей России
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей
В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда
В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу