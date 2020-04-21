У Красноярского края нет заначки. И количество безработных из-за коронавируса каждый день увеличивается на тысячу

Несмотря на то, что бюджет края считается одним из наиболее устойчивых в стране, при негативном сценарии он может недополучить около четверти от запланированного объема доходов в 250 млрд рублей. И от многого придется отказаться. Однако все меры поддержки многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям нуждающихся сохранятся в полном объеме, перечень предприятий и предпринимателей, которые получат краевую поддержку, в три раза больше федерального.

Как будет выходить из коронавирусного кризиса? Что сделано и будет сделано уже на этой неделе, рассказал в своем обращении к жителям края губернатор Александр Усс (публикуем с небольшими сокращениями).

Уважаемые красноярцы, дорогие мои земляки!

Сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у более чем трех сотен наших красноярцев. Судя по всему, их число будет увеличиваться ежедневно и расти неопределённое количество времени.

Очень большое напряжение испытывает и наша экономика. Именно о ней я хочу рассказать несколько подробнее. Назову вам несколько цифр. Если такая ситуация сохранится в течение трех месяцев, то объем произведенной продукции и услуг в Красноярском крае за шесть месяцев сократится на 5-10 процентов. Это очень существенный и значимый показатель.

Буквально две недели назад на учете в службе занятости у нас находилось порядка 10 тысяч красноярцев, а точнее 9 800 человек. Теперь их количество увеличивается на тысячу и более практически каждый день.

О нашем бюджете. Как известно, бюджет Красноярского края считался и по-прежнему считается одним из наиболее устойчивых в нашей стране. По его основным параметрам он входил в пятёрку лучших, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном. Сегодняшняя наша цифра выглядит так – 250 млрд рублей по доходам. Но рассматривая различные сценарии, в том числе и негативный стресс-сценарий, мы исходим из того, что наш бюджет может недополучить порядка 25%, то есть одной четверти всех запланированных доходов. Это означает, что от многого нам придётся отказаться.

Красноярский край, к сожалению, не имеет каких-то специальных запасов, какой-то заначки – этого не предусматривает федеральное законодательство. Но в то же время я уверен, что у нас есть все основания считать, что этот сложный, напряжённый период мы пройдём с минимумом потерь.

На чём основана эта уверенность?

Сегодня Правительство по моему поручению завершило разработку так называемого антикризисного плана. Он будет опубликован в течение этой недели и предполагает поддержку как непосредственно населения, так и наших предприятий.

Прежде всего, о людях – они нуждаются в поддержке в первую очередь. Мы не можем допустить того, чтобы в наши дома, в наши квартиры перестало подаваться тепло. Мы не можем допустить того, чтобы начались отключения электроэнергии, возникли какие-то сбои в работе жилищно-коммунальной системы или транспорта. Именно поэтому в рамках антикризисного плана особое внимание уделяется и будет уделено поддержке ресурсоснабжающих организаций.

Кроме этого, мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы поддержать людей, оказавшихся без работы. Сегодня пособие по безработице увеличено в 1,5 раза. Причем, оно будет выплачиваться в таком размере, вне зависимости от тех условий, которые привели к потере работы. И назначение пособий будет осуществляться в упрощенном порядке.

Наше краевое законодательство предусматривает возможность поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня лимит финансирования на эти цели увеличен до 500 млн рублей, и около 35 тысяч наших земляков могут рассчитывать на получение поддержки из этого фонда.

И ещё о важном. Все вы хорошо знаете, что Красноярский край отличался, прежде всего, разветвленной и объемной системой разного рода льгот, выплат, субсидий и компенсаций, которые были связаны с жилищно-коммунальными услугами, выплатами, которые адресовались многодетным семьям, инвалидам, ветеранам. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 млрд рублей. И, несмотря на все сложности, которые мы испытываем, я считаю необходимым все эти средства сохранить в бюджете в полном объеме и направить гражданам.

Теперь о поддержке предприятий, о поддержке так называемой деловой активности.

Эти формы поддержки можно разделить на две группы – федеральные и краевые. Сегодня в федеральном Правительстве завершается разработка перечня так называемых системообразующих предприятий. И если уточнить критерии, которые здесь действуют, мы исходим из того, что около 50 таких предприятий работают на Красноярский край и могут рассчитывать на эту поддержку. Она будет осуществляться в виде льготного кредитования при государственных гарантиях.

Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь есть несколько форм. Прежде всего, так называемые налоговые каникулы за исключением налога на добавленную стоимость и НДФЛ. Кроме этого, малый и средний бизнес может рассчитывать на снижение страховых взносов, а также на льготное кредитование при получении кредитов при выплате заработной платы.

Наши краевые меры предусматривают несколько направлений работы. Я хотел бы подчеркнуть, что перечень видов деятельности, применительно к которым такая поддержка возможна, более чем в три раза шире, нежели тот перечень, который установлен сегодня на федеральном уровне.

В чем конкретно заключаются эти меры? Это прежде всего снижение ставки налога на тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, а также на основе патента.

Далее – это рекомендация муниципальным образованиям снижать ставки по налогу на единый вмененный доход, а также уменьшать или прибегать к отсрочке арендной платы в том случае, если конкретный предприниматель или предприниматели используют государственное краевое либо муниципальное имущество.

По нашим подсчетам, эти меры поддержки получат порядка 65 тыс. предприятий и предпринимателей. Стоимость этих мер поддержки составит порядка 3 млрд рублей.

Законы, которые это предусматривают, уже сегодня будут внесены в Законодательное Собрание, и мы надеемся, что депутаты его рассмотрят уже на этой неделе.

Мной дано поручение и министерству экономики и регионального развития, и отраслевым министерствам в ежедневном режиме осуществлять мониторинг нашей экономической и деловой активности и вместе с предпринимательским сообществом разрабатывать дополнительные меры, которые будут касаться как отдельных предприятий, так и отраслей в целом.

И как всегда хочу пожелать вам организованности, выдержки и терпения. Будьте здоровы и берегите себя!