Задержанный за взятку в 2 миллиона замгубернатора Хакасии арестован на два месяца

Задержанный за взятку в 2 миллиона заместитель губернатора Хакасии Сергей Новиков по решению суда помещен под стражу на два месяца. Напомним, что высокопоставленного чиновника взяли с поличным накануне вечером, 17 апреля. Помеченные деньги оставили на его руках след, который и стал неопровержимой уликой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773907" frameborder="0"></iframe> Замглавы Хакасии задержан за получение взятки в особо крупном размере.Исполняющий обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Напомним, что Валентин Коновалов назначил Сергея Новикова на должность своего заместителя в начале апреля. До этого тот возглавлял министерство строительства республики и продолжил им руководить, добавив в сферу своей ответственности министерство транспорта республики и госкомитет по тарифам.

Таким образом, Новиков мог бы повлиять на результаты тендера на строительство нового здания психоневрологического диспансера в поселке Туим Ширинского района. О чем он и сообщил представителю строительной организации, которая захотели всеми силами заполучить этот госконтракт. Неудивительно, ведь цена вопроса – 480 миллионов рублей.

По предварительной версии следствия, размер отката, который запросил подозреваемый, составил 12 миллионов рублей. На место встречи за первой частью взятки Новиков приехал во двор дома, где жил представитель строительной компании. Там его и ждали представители ФСБ.

Уже сегодня утром, 18 апреля, пресс-служба главы Хакасии разослала заявление Валентина Коновалова по поводу задержания его подчиненного. В заявлении говорится: «Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона».

Предварительно известно, что взятка – это плата руководства одной из строительных компаний, которая собиралась участвовать в крупном тендере на 500 миллионов рублей. Речь идет о строительстве Видимо, компании так нужен был этот подряд, что она готова была даже поделиться, только бы его получить. Сумма отката – 2,5 %, итого 12 миллионов рублей. Новикова задержали при получении части этой суммы, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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