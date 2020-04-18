В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора, курирующий строительство

В столице Хакасии Абакане за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора Сергей Новиков. Это произошло накануне вечером, 17 апреля, во дворе жилого дома на улице Торосова. Там, якобы проживает представитель строительной фирмы, интересы которой Новиков и должен был лоббировать за столь нескромную плату.

На место встречи он приехал на своей белой «Тойоте Камри», не подозревая о засаде силовиков. Затем к нему в машину подсел мужчина, а когда вышел, машину окружили сотрудники ФСБ. Чиновника задержали с поличным. На него заведено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уже сегодня утром, 18 апреля, пресс-служба главы Хакасии разослала заявление Валентина Коновалова по поводу задержания его подчиненного. В заявлении говорится: «Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона».

В должности Новиков пробыл чуть больше недели. Фото: сайт правительства Хакасии

Предварительно известно, что взятка – это плата руководства одной из строительных компаний, которая собиралась участвовать в крупном тендере на 500 миллионов рублей. Речь идет о строительстве нового здания психоневрологического диспансера в поселке Туим Ширинского района. Видимо, компании так нужен был этот подряд, что она готова была даже поделиться, только бы его получить. Сумма отката – 2,5 %, итого 12 миллионов рублей. Новикова задержали при получении части этой суммы.

Добавим, что на должность своего заместителя Сергея Новикова Валентин Коновалов назначил в начале апреля. До этого он возглавлял министерство строительства республики и продолжил им руководить, добавив в сферу своей ответственности министерство транспорта республики и госкомитет по тарифам.