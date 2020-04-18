2020-04-18T08:52:37+03:00
Происшествия

В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора, курирующий строительство

Встречу он назначил во дворе жилого дома, где его и взяли с поличным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Задержание Новикова во дворе жилого дома. Фото: Abakan TodayЗадержание Новикова во дворе жилого дома. Фото: Abakan Today
Изменить размер текста:

В столице Хакасии Абакане за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора Сергей Новиков. Это произошло накануне вечером, 17 апреля, во дворе жилого дома на улице Торосова. Там, якобы проживает представитель строительной фирмы, интересы которой Новиков и должен был лоббировать за столь нескромную плату.

На место встречи он приехал на своей белой «Тойоте Камри», не подозревая о засаде силовиков. Затем к нему в машину подсел мужчина, а когда вышел, машину окружили сотрудники ФСБ. Чиновника задержали с поличным. На него заведено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уже сегодня утром, 18 апреля, пресс-служба главы Хакасии разослала заявление Валентина Коновалова по поводу задержания его подчиненного. В заявлении говорится: «Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона».

В должности Новиков пробыл чуть больше недели. Фото: сайт правительства Хакасии

В должности Новиков пробыл чуть больше недели. Фото: сайт правительства Хакасии

Предварительно известно, что взятка – это плата руководства одной из строительных компаний, которая собиралась участвовать в крупном тендере на 500 миллионов рублей. Речь идет о строительстве нового здания психоневрологического диспансера в поселке Туим Ширинского района. Видимо, компании так нужен был этот подряд, что она готова была даже поделиться, только бы его получить. Сумма отката – 2,5 %, итого 12 миллионов рублей. Новикова задержали при получении части этой суммы.

Добавим, что на должность своего заместителя Сергея Новикова Валентин Коновалов назначил в начале апреля. До этого он возглавлял министерство строительства республики и продолжил им руководить, добавив в сферу своей ответственности министерство транспорта республики и госкомитет по тарифам.

Вот этот особняк приписывают Новикому, на достройку которого ему и понадобились деньги. Фото: соцсети

Вот этот особняк приписывают Новикому, на достройку которого ему и понадобились деньги. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора
Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничество
Красноярские школы искусств будут принимать учеников дистанционно
У красноярских строителей проверят разрешение работать во время коронавируса
Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть
Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита
Красноярцев приглашают на #пасхавсибири
5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир
Коронавирус в Красноярске: массовую выдачу школьных учебников устроили при самоизоляции
Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков
Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов
Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Мужчину убило жаткой в Красноярском крае
Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня