2020-04-15T10:12:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса верующие сами будут освящать куличи святой водой и молитвой

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Уникальный случай: самостоятельное освящение куличей!Уникальный случай: самостоятельное освящение куличей!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из дома выходить нельзя, храмы закрыты – сегодня верующие получили сразу несколько известий о праздновании Пасхи. Оставался еще один важный вопрос: а как освятить куличи и другую снедь, которую обычно верующие приносят с собой в храм, а потом уносят уже освященную.

На этот вопрос ответил митрополит Пантелеимон, он записал специальное обращение к верующим, в котором, в частности, рассказал, как самостоятельно освятить пасхи и куличи.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх самостоятельно следующим образом:

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых, / сме ртию смерть попра в, / и су щим во гробе х живо т дарова в», затем окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Также митрополит попросил не посещать кладбища на Радоницу. Он напомнил, что молитва не имеет границ, и об усопших можно помолиться в любой день, а большой молебен будет совершен после снятия ограничений.

Самое главное - думать о живых, считает глава Красноярской митрополии.

Из-за коронавируса верующие сами будут освящать куличи святой водой и молитвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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