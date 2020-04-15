Из-за коронавируса верующие сами будут освящать куличи святой водой и молитвой.

Из дома выходить нельзя, храмы закрыты – сегодня верующие получили сразу несколько известий о праздновании Пасхи. Оставался еще один важный вопрос: а как освятить куличи и другую снедь, которую обычно верующие приносят с собой в храм, а потом уносят уже освященную.

На этот вопрос ответил митрополит Пантелеимон, он записал специальное обращение к верующим, в котором, в частности, рассказал, как самостоятельно освятить пасхи и куличи.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх самостоятельно следующим образом:

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых, / сме ртию смерть попра в, / и су щим во гробе х живо т дарова в», затем окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Также митрополит попросил не посещать кладбища на Радоницу. Он напомнил, что молитва не имеет границ, и об усопших можно помолиться в любой день, а большой молебен будет совершен после снятия ограничений.

Самое главное - думать о живых, считает глава Красноярской митрополии.