2020-04-14T14:40:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Лечение больных с коронавирусом на дому в Красноярске: кого переведут, где брать лекарства, как сдавать биоматериал

Рассказываем, как будет проходить лечение больных с легким течением коронавирусной инфекции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Лечение больных с коронавирусом на дому в КрасноярскеЛечение больных с коронавирусом на дому в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Краевой минздрав рассказал, как будет проходить лечение больных с легким течением коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседании Оперативного штаба по противодействии распространению COVID-19.

Сегодня в крае зарегистрировано уже 4 первых пациента, которые получают медицинскую помощь вне специализированных учреждений. Решение принимает лечащий врачом и только если проживающие с пациентом члены семьи дают на это добровольное согласие.

Алгоритм лечения на дому:

- Пациент должен строго соблюдать режима изоляции. От медиков – ежедневно дистанционно отслеживать состояние пациента и окружающих его лиц.

- Биоматериал на анализы брать на 3 и 11 день со дня получения положительного результата лабораторного исследования.

- Медработник, контактирующий с пациентов, сам должен проходить ежедневный осмотр.

- Необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими масками пациентов обеспечиваем медицинское учреждение бесплатно.

- Доставку продуктов питания, гигиенических средств и прочего при необходимости обеспечат служба социальной защиты или волонтеры.

- В случае, если состояние пациента ухудшится, его немедленно госпитализируют в специализированный стационар.

- Контролировать изоляцию пациента будут медики и полиция.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что в регионе около 80 % случаев заражения, когда болезнь протекает в малосимптомной или легкой форме. И если это человек, у которого нет группы риска, он не старше 60 лет, не страдает хроническими заболеваниями, то, как правило, заболевание протекает в легкой форме и не требует помещения в стационар.

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- больше всего зараженных в Красноярске – 88 человек (+9 за сутки) (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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