2020-04-14T10:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 131

Роспотребнадзор опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярском крае на 14 апреля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 131Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 131Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого Роспотребнадзора на 14 часов дня 14 апреля в Красноярском крае количество заболевших COVID-19 составляет уже 131 человек. За последние сутки +21 человек. По муниципалитетам

- больше всего зараженных в Красноярске – 88 человек (+9 за сутки)

- в Дивногорске – 5 человек (+1)

- Сосновоборск – 3 (+1)

- Канск – 4 (+1)

- Норильск – 4 (+2)

- Енисейский район – 3 (+1)

- Железногорск – 3 (+0)

- Енисейск – 2 (+1)

- Шарыпово – 2 (+1)

- Зеленогорск – 2 (+1)

- Новоселовский район – 2 (+0)

- Ермаковский район – 2 (+1)

- Иланский район – 2 (+1)

- Абанский район – 2 (+1)

- Шушенский район – 1 (+0)

- Назарово – 1 (+0)

- Емельяновский район – 1 (+0)

- Балахтинский район – 1 (+0)

- Курагинский район – 1 (+0)

- Пировский район – 1 (+0)

- Большемуртинский район – 1 (+0).

Распределение заболевших по возрастам: до 18 лет – 6,6 %, от 18 до 45 лет – 38,6 %, от 45 до 60 лет – 28,3 %, от 65 до 80 лет –17 %, старше 80 лет – 9,5 %.

Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4155 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 279 человек. Снято с медицинского наблюдения 10410 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 50.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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К утру 14 апреля в Красноярске и крае зарегистрированы 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 25 человек. Все они проходят лечение, находятся в изоляции. Выздоровели 17 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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